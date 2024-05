Diputado Viera: “Al pueblo de Juan Lacaze se le está dando el mensaje de que si no se hace blanco le va a ir mal”

La empresa láctea Grupo Gloria anunció el cierre de sus operaciones en Nueva Helvecia, Colonia. Esto implica el cese de 43 trabajadores.

La firma, de origen peruano, notificó la decisión a los funcionarios el sábado, mediante un mensaje telefónico en el que señalaba que la medida era “ajena a su desempeño laboral, obedeciendo únicamente a razones empresariales”.

Empleados afectados por el cierre convocaron a una movilización este lunes frente a la planta ubicada en Camino Concordia.

El diputado por Colonia, Nicolás Viera, dijo a Informativo Carve del Mediodía que una noticia que genera profunda tristeza debido a que los trabajadores se quedaron sin empleo de un día para el otros, pero también por la forma en la que la empresa comunicó la decisión.

A su vez, el legislados cuestionó el accionar de la empresa durante los años que operó, que, entre otras cosas, no permitió que los trabajadores se organizaran, lo que dificultó mucho el vínculo y las posibilidades de negociación, indicó.

Esta empresa se suma a otras que también han dejado de operar de forma abrupta en la zona, perjudicando las fuentes laborales, como Fotmer, dedicada a la industria del cannabis medicinal, la láctea Calcar, que trasladó toda su operativa a la ciudad de Tarariras, y el frigorífico Rosario.

“Acá hay un problema que Uruguay nunca lo ha terminado de resolver, que es el rol de los capitales golondrina. Ponemos toda la infraestructura y un marco legal acorde a defender el derecho de los trabajadores, pero nos pasan estas cosas. Todo esto, lo único que termina generando para el Uruguay es gente que queda sin trabajo y pago de seguro por desempleo”, resaltó Viera.

En esta línea, el diputado cuestionó que “ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental le han puesto la importancia que requiere la captación de empresas que terminen teniendo inversión en Colonia”.

Por otra parte, el legislador se refirió a la situación de Juan Lacaze, que mantiene un importante nivel de desempleo debido a que no ha logrado recuperar los puestos de trabajo perdidos tras los cierres de las industrias papelera y textil que marcaron a esa localidad por más de un siglo.

También cuestionó la situación de deterioro de su trama urbana, producto de las obras de tendido de la red de saneamiento a cargo de OSE, lo que implicó una denuncia en el Parlamento por parte de Viera.

“Hoy hay barrios enteros que ya se enterraron los caños y tienen calles todas poseadas, lo que provoca que sea imposible transitar por ahí. Las empresas de transporte están registrando roturas de sus ómnibus y camiones como nunca, los comercios han pasado hasta tres meses con calles cerradas porque estaban en obra, y luego de que se rehabilitan las piedras de los autos que pasan van rompiendo todas las vidrieras. La culpa pasa de la intendencia a OSE y de OSE a la intendencia”, enfatizó el legislador, que agregó que esta situación ya lleva un año.

Sostuvo que el proyecto de saneamiento comenzará próximamente en otras ciudades, y se teme que esta situación, que atraviesa actualmente Juan Lacaze, se replique en otras zonas. “Si estas ciudades van a empezar la construcción del saneamiento en las condiciones de Juan Lacaze vamos a tener un departamento que va a estar peor que Bagdad en guerra”, cuestionó.

En paralelo dijo que la intendencia “no mueve un dedo” para proteger su propio patrimonio. “Creemos que no se preocupa por Juan Lacaze porque es el único municipio frenteamplista que hay en Colonia, de los once que existen. Juan Lacaze es la Cenicienta del departamento, en todo sentido, en obras y en servicios. Los municipios donde gobiernan los alcaldes que son de confianza del intendente Moreira no tienen estos problemas, los otros sí, y, el caso de Juan Lacaze es más acentuado porque ni siquiera es de su partido”, añadió.

“El mensaje que se está dando que si no te hace moreirista te va a ir mal. Los otros alcaldes que no eran moreiristas cuando asumieron hoy ya son moreiristas. AL pueblo de Juan Lacaze se le está dando el mensaje de que si no se hace blanco le va a ir mal”, enfatizó.

En paralelo, Viera reclama que la Universidad de la República se instale en el departamento, algo que entiende ayudará a la formación de los ciudadanos y mejorará los niveles de desempleo, incentivando la instalación de empresas.

“Sé que no es fácil, pero la UdelaR se quiere instalar allí ahora, y la dificultad que tenemos es que la intendencia no ha conseguido un local para instalarla, a pesar de que en Juan Lacaze está el Parque Industrial y el Complejo Don Bosco”, manifestó.

