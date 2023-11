Gurméndez aseguró que su designación al frente de Antel no respondió a una “cuota partidaria”

El ingeniero y expresidente de Ancap, Gabriel Gurméndez, es uno de los precandidatos a la Presidencia por el Partido Colorado.

En carrera también están el expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, el diputado Gustavo Zubía y el director de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Guzmán Acosta y Lara.

Entre la nómina también aparecen los nombres del abogado Andrés Ojeda, y del exsenador Pedro Bordaberry.

La Lista 30 del Partido Colorado anunció su apoyo a Gurméndez, también lo hizo la Lista 15, que le solicitó formalmente que sea candidato, y el grupo Renovación y Cambio, liderado por el diputado colorado Conrado Rodríguez. El exjerarca cuenta además con el apoyo con la agrupación Gente Nueva del Partido Colorado, liderada por Juan Martín Jorge.

En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, Gurméndez se refirió a su gestión al frente de Antel y el camino que está recorriendo por la interna del Partido Colorado.

Gurméndez aseguró que su precandidatura se venía gestando naturalmente ya que el partido había perdido liderazgo. “En el Partido Colorado había una situación en donde alguien tenía que dar el paso adelante”, indicó.

A su vez, señaló que en las próximas elecciones Uruguay se enfrenta a una decisión política muy importante, como es continuar con el rumbo en el que el país se ha encaminado, o volver al modelo del Frente Amplio.

Por otra parte, el colorado dijo que su designación al frente de Antel no respondió a una “cuota partidaria”.

“La llamada del presidente Lacalle Pou me sorprendió. Me distinguió y me obligó de alguna manera. Yo asumí ese desafío para lo que me convocó Lacalle, por encima de los partidos, él creyó que con la experiencia que tenía, por haber estado en Antel, podía contribuir desde allí, asumí el mandato de llevar adelante lo que la coalición nos pedía a los administradores de las empresas públicas”, sostuvo.

