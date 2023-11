Controlar tu piel puede salvarte la vida

Este fin de semana, la Roche-Posay y la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas instalarán diez consultorios con dermatólogos y postgrados en dermatología en la explanada del shopping Tres Cruces, para realizar chequeos gratuitos a todas las personas que se presenten.

Esta acción, llamada “Salva tu piel” se enmarca en una campaña de concientización y prevención del cáncer de piel que lleva adelante la empresa desde hace tres años.

El objetivo es concientizar a todas las personas sobre la importancia de realizarse este tipo de chequeos, ya que el 99% de los melanomas son curables si se detectan a tiempo.

Se trata de una consulta dermatológica sin costo, en donde los profesionales evaluarán todos los lunares del cuerpo de los pacientes. Los chequeos se realizarán el sábado, de 9 a 12:30 hs y de 14 a 17:30 hs, y el domingo de 9 a 12:30 hs.

Por otra parte, el viernes de 9 a 12 hs, en el ala este del Hospital de Clínicas se estará convocando a todos los funcionarios del centro para realizarse el chequeo.

Se detectan anualmente 3,200 casos de cáncer de piel, nueve por día, y la incidencia es similar en hombres y mujeres. Cada semana fallecen tres personas por este tipo de cáncer en Uruguay.

Un estudio realizado a nivel mundial reveló que los hábitos de protección solar en la población son insuficientes. De acuerdo a este relevamiento, el 88% de los consultados aseguró que no usa sistemáticamente todos los medios de protección durante la exposición solar; un 77% expresó que no se protege todo el año, sino únicamente en verano y un 15% indicó que no usa protector solar.

La investigación también reveló que un 50% y un 40% de los encuestados no cree que los filtros solares protejan contra el cáncer de piel y contra las quemaduras solares respectivamente.

En esta línea, también se informó que en 2020 se detectaron más de 1,5 millones de nuevos casos de cáncer de piel en todo el mundo y que en ese mismo año se registraron 120.774 muertes a causa de esta enfermedad.

El estudio se realizó a 17.000 personas en 17 países como Brasil, México, Argentina, Canadá, Francia, Sudáfrica, Egipto y Japón.

Existen tres tipos de cáncer de piel: el basocelular, que es el más frecuente a nivel mundial, el espinocelular, y el melanoma, el tipo más agresivo, y por el cual Uruguay ocupa el primer lugar en la región.

Sobre esta enfermedad y la campaña que se desarrollará este fin de semana, hablaron en Informativo Carve del Mediodía la dermatóloga Magdalena Vola, docente de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR), y Maite Galván, representante de Relaciones Médicas de L’Oréal Uruguay.

