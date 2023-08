Mauro Casa (politólogo): no creo que se vaya a dar un quiebre democrático en Argentina

El Politólogo y magíster por la Universidad de Londres, Mauro Casa, indicó que es interesante cómo se está dando la política en España porque en los últimos años se ha convertido en un sistema político más imprevisible.

Casa explicó, que en España, el rey no da un apoyo, convoca a formar un gobierno luego de una ronda de consultas con todos los partidos políticos. Luego de eso, le pide al que considere que tiene más chance, que forme gobierno, pero si el candidato no lo consigue, no podrá ser jefe de gobierno.

En este caso, el rey Felipe VI, le pidió al líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, que forme gobierno, y el candidato tiene un mes para conseguir los apoyos. Si Feijóo no logra conseguir una mayoría, no será investido y el rey tendrá que seguir con la ronda de consultas.

Argentina

Casa afirmó que no cree que se vaya a dar un quiebre democrático en Argentina pero si hay un deterioro de la convivencia política.

Agregó que el candidato presidencial Javier Milei tiene propuestas descabelladas y crueles que son una falta de respeto a los derechos humanos.

Escuchá la entrevista al politólogo y magíster por la Universidad de Londres, Mauro Casa.