Arbeleche: se “reglamentarán” las certificaciones médicas en ANEP, “se gasta mucho, más de US$100 millones al año”

En entrevista con Informativo Carve, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, afirmó que el presupuesto total de la ANEP es de casi 2.300 millones de dólares y que se está trabajando con el presidente del Codicen, Robert Silva, para obtener mayores recursos.

La ministra manifestó que hay un tema que está pendiente, que está por ley pero hay que reglamentar, que es el uso de las certificaciones médicas.

“Corresponde la certificación a quien está enfermo pero no a quien por distintos motivos no concurre a trabajar y de repente no lo hace en la enseñanza pública y sí lo hace en la enseñanza privada. El alcance de esta ley es para todos los funcionarios públicos, no llega a la ANEP, pero la idea es que se pueda trabajar en forma similar”, manifestó Arbeleche.

Dijo que el costo de las certificaciones médicas en ANEP “es mucho”, más de 100 millones de dólares anuales. “Hay que hacer un doble click en el tema de las certificaciones médicas y le tenemos que pedir al funcionario público lo mismo que le pedimos al privado”, manifestó.

Por otro lado, Arbeleche afirmó que la Udelar tiene de presupuesto el equivalente a 550 millones de dólares, señaló que eso le da espacio para reasignar y para priorizar en aquellos programas que quiera priorizar.

“Esta administración de entrada dijo que aquí no se trata de aumentar y aumentar el gasto, una lógica que era no se toca lo que se está haciendo y se aumenta el gasto. Nosotros dijimos que íbamos a ir a una base cero, es decir, hay un presupuesto base que no se puede tocar pero luego hay que pensar en la eficiencia y en la conveniencia de cada una de las cosas que se están haciendo”.

Puestos laborales

La ministra indicó que se crearon más de 40 mil puestos de trabajo. Sobre las críticas a las cifras, aseguró que el cómputo del empleo no lo dice un economista en particular, el cálculo lo hace el INE.

Arbeleche expresó que el enfoque que el equipo económico tiene para la política fiscal es mirar qué es lo que está pasando con la deuda del país. Explicó que lo que buscan es que eso se estabilice y que el país sea solvente y pueda pagar su deuda.

“Dentro de ese marco, está cuánto se puede gastar. No hay que mirar lo adicional que son los 20 millones de dólares para salud mental, sino todo el conjunto de lo que se ha dado”.

La ministra afirmó que en el 2019, el gasto fue menos de lo que gasta esta administración. Este gobierno ha ido aumentando el gasto desde el 2020 hasta ahora”.

Caja Bancaria

Arebeleche afirmó que el equipo económico mira con preocupación la situación de la Caja Bancaria porque los números son preocupantes.

Escuchá la entrevista completa con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche: