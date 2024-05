La popera | Con la directora y la protagonista de El viento que arrasa

Este jueves se estrenó la película “El viento que arrasa”, producción argentina- uruguaya, dirigida por Paula Hernández, que se basa en la novela de Selva Almada.

El elenco está integrado por Alfredo Castro, Sergi López, Almudena González y Joaquín Acebo. La película se centra en Leni (Almudena González), quien sumida en un destino que no elige, acompaña a su padre, el reverendo Pearson (Alfredo Castro), en su misión evangélica.

Sin embargo, cuando el auto se avería se ven obligados a a detenerse en el taller mecánico del Gringo (Sergi López), un hombre en las antípodas de la fe que vive junto a Tapioca (Joaquín Acebo), un adolescente bajo su tutela. Las horas se demoran bajo una tormenta que se avecina y el Reverendo se obsesiona con salvar el alma de Tapioca.

Según su directora, El viento que arrasa es “una ‘road movie’ en el umbral de una tormenta. Un viaje de un padre enceguecido por la fe y de una hija adolescente que intenta quebrar un destino que parece ineludible: ser ladera de un fanático, ser hija sin casa, sin madre, sin memoria. Ser mujer atrapada entre estereotipos religiosos”.

La cineasta explica que “la novela tiene cuatro personajes espectaculares. Hay algo de la situación que plantea, el enfrentamiento de dos universos, que está muy bien escrito. Cuando me propusieron el proyecto no conocía la novela (de Selva Almada), pero encontré algo interesante. No está el pintoresquismo de algo regional, pero tiene un nivel de detalle y sonoridad muy propio en esos lugares. La forma en la que construye los personajes masculinos me pareció muy atractiva”.

En el marco del estreno, A ritmo de Tanco conversó con la directora y la protagonista de la película.

El lunes 3 de junio, a las 19.30 hs, se llevará adelante un encuentro especial, que será abierto a todo público y gratuito, online (por zoom) en el que Paula Hernández (directora y co-guionista) y Leonel D’ Agostino (co-guionista) presentarán la película. La actividad va a ser moderada por la productora Audiovisual, gestora cultural y crítica de cine Lu Moreira (fundadora de TBC Cineclub) y el Club de Lectura Extremos Lectores.

Entre todos y todas los/as participantes de esta actividad se sorteará un ejemplar de la novela “El viento que arrasa” de Selva Almada.

Para participar de la actividad, es necesario preinscribirse. Link aquí.

