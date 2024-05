Pées Boz sobre su renuncia a UTE: “Quedé como el jamón del sándwich. No somos oposición pero no estamos de acuerdo con lo establecido por el MIEM”

Enrique Pées Boz, hasta ahora representante de Cabildo Abierto en UTE, oficializó está semana su renuncia como integrante del Directorio de la empresa, tras manifestar su desacuerdo con una serie de políticas llevadas adelante en el ente.

El cabildante entiende que con las medidas que está adoptando la estatal se está llevando adelante una privatización del mercado eléctrico. Desde el comienzo de su gestión (2020), el economista cuestionó el peso de los contratos de generación privada de energía firmados entre 2010 y 2018, por los que la empresa está pagando unos 600 millones de dólares anuales.

Pées Boz señala que los primeros generadores de energía que se instalaron lo hicieron sabiendo que era obligación de UTE comprarles toda la producción que generaran y ahora, van por el suministro a los sectores más rentables, que son 515 grandes consumidores, lo que representan el 16% de la facturación de la empresa. En tanto, la empresa, y por ende, los consumidores, tiene que seguir pagando por 20 años más, 600 millones de dólares anuales.

En entrevista con Informativo Carve del Mediodía, el economista destacó que esta situación para “flechar la cancha hacia los intereses privados” empezó con los gobiernos del Frente Amplio, mediante “contratos leoninos”, por los que UTE se compromete a comprarle energía eléctrica a privados.

Pées Boz entiende que “detrás de esto, que comenzó con esos PPA, hay un gran negocio”. “Ahora, este gobierno, mediante el decreto 242/023 se se facilita a los mismos o a colegas a ir por la frutilla del pastel” que son 515 grandes consumidores, que representan para la estatal más de 300 millones de dólares anuales, y que, gracias a esta habilitación, se podrían perder, agregó.

“Por este decreto UTE tiene obligación de dar potencia firme en serio, es decir, tener toda la matriz, todos los instrumentos, toda la infraestructura, todo para que el usuario tenga 24 horas la energía, pero no para los privados, porque ya no lo necesitan. Con eso, a los privados simplemente, apoyados en estadísticas y en un mercado spot también imperfecto, salen adelante, obviamente a un costo mucho menor. Eso no es competencia, eso es flechar la cancha”, apuntó el cabildante.

Pées Boz aseguró que mientras estuvo en el Directorio de UTE intentó realizar acciones para remediar esta medida pero no tuvo éxito, y eso fue lo que lo llevó a renunciar. “Uno quedó como el jamón del sándwich. Ni somos oposición, ni estamos de acuerdo con lo que el Directorio se trae del Ministerio como cosa juzgada (en referencia al Decreto 242). Somos oficialistas pero al mismo tiempo no estamos de acuerdo. Quedamos en el medio, y por eso renunciamos”, expresó.

Además, sostuvo que detrás de esta medida está la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), institución paraestatal, presidida por el director nacional de Energía del Ministerio de Industria, represente de Salto Grande, uno de UTE y dos de los intereses privados, que son lo que están ahora favorecidos por este decreto 242. “Basta con que ellos dos se pongan de acuerdo, generen una idea, (se la propongan al) nexo, que es director nacional de Energía, que este lo eleve al ministerio, este saque un decreto el cual hay que cumplir o renunciar”, sentenció.

Consultado sobre quién lo sustituirá, Pées Boz aseguró que desconoce qué es lo que hará Cabildo Abierto respecto al cargo que hasta ahora ocupaba él. “Hay distintas alternativas. Por un lado, nominar a otro representante de CA o afín al partido, y, por otra parte, dejar la silla vacía”, añadió.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista también en Spotify.