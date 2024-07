Tecnología nuclear para el desarrollo de alimentos: ¿De qué se trata y cómo funciona?

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) presentó esta semana el proyecto Introducción de la Tecnología de Irradiación en el Uruguay, con la presencia de autoridades nacionales e internacionales.

Se trata de un trabajo elaborado a raíz de un acuerdo de colaboración entre Estados Unidos y Uruguay. Este estudio de factibilidad para el uso de la tecnología de irradiación multipropósito a escala industrial, con eje en los alimentos, se encargó en 202 y fue llevado a cabo en el país por la Universidad de Texas A&M.

Los propósitos de la radiación a escala industrial son múltiples y abarcan desde la extensión de la vida útil de los productos alimenticios hasta la elaboración de productos farmacéuticos, cosméticos y automotrices, así como intervenciones en el área de la salud.

Pensar en estos productos asociados a la radiación suena peligroso, o, al menos, no seguro. Sin embargo, es una tecnología que ayuda a mejorar la seguridad y la vida útil de los mismos, y ya se está aplicando con éxito en varios países.

En esta ruta está comenzando a caminar Uruguay, a través de un proceso que consiste en aplicar a los alimentos rayos X o aceleradores de electrones, para reducir la carga microbiana y controlar la infección, entre otras cuestiones.

El director nacional de Aplicaciones de Energía Nuclear del MIEM, Aníbal Abreu, explicó en Informativo Carve del Mediodía de qué se trata esta tecnología y cómo está trabajando Uruguay.

Abreu aclaró que no se trata de energía nuclear, sino de aplicaciones de esta tecnología en la industria y en la vida del ser humano en general, que nada tiene que ver con el aspecto bélico.

La aplicación de esta tecnología de irradiación consiste en exponer el producto a un campo de energía para bajar la carga microbiana. Se puede utilizar en tres tipo de tecnología para llegar al mismo resultado: Rayos gamma (material radioactivo), electrones acelerados (corpuscular) y rayos X obtenidos a partir de electrones acelerados.

Abreu explicó que Uruguay optó por electrones acelerados o rayos X. La diferencias desde el punto de vista práctico es que una contiene material radioactivo y la otra no, es decir, que se obtiene por electricidad, indicó.

Se trata de una tecnología desarrollada a nivel mundial, hace más de 50 años. Sí es una innovación para Uruguay.

“Es positiva, libre para el medio ambiente, es decir, que es de las pocas tecnologías en el caso de alimentos que no es contaminante de ningún tipo, y que tiene muchas ventajas, por ejemplo, que baja las barreras no arancelarias en el caso de insectos o bacterias, y se puede tratar en el empaque final. Además, no tiene ningún tipo de limitación de tipo cuarentenario o residuo, como pasa con algún químico, que una vez de tratarlo hay que esperar un tiempo para consumirlo”, resaltó.

Esto cambiará los paradigmas de los modelos exportadores, ya que permitirá a los productos fabricados en Uruguay llegar a otros mercados que hoy es imposible que accedan por su vida útil natural. Además, aumentará la duración de los alimentos, ayuda a evitar las pérdidas poscosechas, que actualmente llegan al 40%, y reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades transmitidas por los alimentos (salmonera, escherichia coli).

