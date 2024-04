Pasquet sobre eutanasia: “Dejemos que cada cual resuelva sobre su propia vida y su propia muerte”

El proyecto de ley sobre eutanasia, aprobado en la Cámara de Diputados en 2022, será votado en el Senado en el mes de mayo.

Las cátedras de derecho penal de las distintas universidades se oponen a esta iniciativa, que se encuentra a estudio la Comisión de Salud Pública de la Cámara Alta.

Por el momento, el texto no cuenta con la mayoría necesaria de los votos dentro de la comisión para ser aprobada, ya que cuatro de los siete legisladores integrantes no lo acompañan.

El diputado colorado Ope Pasquet, impulsor del proyecto, dijo a Informativo Carve Fin de Semana que esta iniciativa reconoce el derecho que tienen las personas de decidir sobre su propia vida.

“Lo que está en discusión acá no es la opinión que cada uno pueda tener respecto a la eutanasia o si es necesaria o no, lo que estamos discutiendo es si vamos a reconocerle el derecho a cada persona de decidir si, en su propia vida, llegado el caso, va a pedir la eutanasia o no, es decir, que cada uno decida sobre su propia vida o su propia muerte”, indicó el legislador.

