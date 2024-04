Demanda de Brasil por carne ovina viene en aumento

En el mercado internacional de la carne ovina se viene demandando, “hubo una queda, pero ahora viene aumentando, tenemos un país acá al lado que está llevando todos los cortes”, comentó Jorge Dimu, broker de carne.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, Dimu destacó que los cortes ovinos que realizan las plantas uruguayas “son de gran calidad, y se distinguen en los restaurantes de Brasil”, país en el que “el consumo viene aumentando, está mejorando, los precios ayudaron mucho, y nos está faltando ovinos y esto persistirá hasta la zafra”.

Actualmente, según Consignatarios el cordero cotiza a US$ 3,46; la oveja a US$ 2,72 y el capón US$ 2,78, sobre el cordero en particular, el broker sostuvo que “va a mejorar, pero también depende, porque el cordero siempre estuvo por encima del vacuno y hoy no lo está, y también depende del poder adquisitivo de Brasil”.

Sobre la demanda por carne vacuna de alto valor, Dimu comentó que están mandando para JBS “varios cortes, colita de cuadril de grano y pasto, bife ancho de las dos categorías, tapas de cuadril, asado, y estamos hablando de ganado certificado Angus”.

Dimu agregó que si bien Brasil tiene ese ganado, no tiene la calidad de Uruguay.