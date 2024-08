Internacionales | El discurso de Kamala Harris con el foco en la unidad y en la promesa de no retroceder

En Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó este jueves la nominación presidencial demócrata con un mensaje de unidad durante la convención nacional de su partido que se celebra en Chicago.

“En nombre del pueblo, de cada estadounidense, sin importar el partido, la raza, el género o el lenguaje que su abuela hable, acepto la nominación”, dijo la vicepresidenta de 59 años.

También prometió que será la presidenta que unirá a los estadounidenses.

Vestida con traje azul marino, Harris agradeció al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección. “El camino que me trajo aquí fue, sin dudas, inesperado. Pero los giros improbables no me son desconocidos”, dijo Harris ante los más de 5.000 delegados del Partido Demócrata que la abanderaron.

La aspirante demócrata a la Casa Blanca dijo que trabaja junto al presidente Biden en torno al conflicto en Gaza para “conseguir un acuerdo sobre los rehenes y un cese el fuego”.

Además, prometió mantenerse “firme con Ucrania” y con los aliados de la OTAN. Harris acusó a su rival republicano, el expresidente Donald Trump, de querer “hacer retroceder” a Estados Unidos. “Donald Trump, de muchas maneras, no es un hombre serio”, dijo, y agregó que “las consecuencias de poner a Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca son extremamente serias”.

Harris rindió homenaje a sus padres como fuerzas inspiradoras que marcaron su trayectoria, y habló de sus orígenes en su natal California, como hija de inmigrantes (su padre es jamaiquino y su madre era india).

El periodista de la Voz de América (VOA), Jaime Moreno, destacó en Informativo Carve del Mediodía la vicepresidenta, en su discurso, apuntó a ganarse el voto de la clase media estadounidense, retratando la historia personal de su familia, con problemas económicos, y una madre que se convirtió en jefa de hogar.

En este discurso también buscó conectar con los problemas que aún hoy tiene la sociedad norteamericana, como el alto costo de los tratamiento médicos, los valores elevados de los medicamentos, el difícil acceso a la vivienda, entre otras cuestiones.

Según señalaron los organizadores de la convención, unas 50 mil personas participaron de esta actividad.

Escuchá el informe completo.

Podes escuchar el informe también en Spotify.