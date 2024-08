Bartesaghi: “En Uruguay todavía siguen existiendo muchos actores que tiene una visión muy restrictiva con China, que no les gusta y les cuesta avanzar”

Comenzó una nueva ronda del Mecanismo de Diálogo entre el Mercosur y China, que es encabezada por Uruguay como presidente pro témpore del bloque regional. Esta instancia es la séptima que se convoca, la última de ellas había sido en octubre de 2018.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, dijo que China se comprometió a presentar una hoja de ruta para avanzar en la próxima reunión entre el país asiático y los estados del Mercosur.

Albertoni informó que “si bien el acceso a mercados está en el horizonte”, China propuso seguir avanzando “en términos de cooperación y de inversiones”.

El Dr. en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesaghi, dijo en Informativo Carve del Mediodía que se trata de una discusión que es parte de una agenda “un poco antigua” y que lo único que hace es impedir que se pueda avanzar en una agenda de cooperación con la segunda potencia mundial, que, a su criterio, en poco tiempo será la primera, superando a Estados Unidos.

También destacó la importancia del apoyo de Argentina en la posibilidad de negociar con el gigante asiático, ya que no deja a Uruguay solo en esta decisión. Sin embargo, sostuvo que la reunión de este lunes dejó en claro que el TLC Mercosur- China no se va a dar nunca. “La única forma de que se de es que dejen que primero vaya Uruguay y luego, los socios vayan por la misma línea”, agregó.

“Nos hemos centrado solo en bajar los aranceles, pero tenes otra gran cantidad de acuerdos que se pueden ir negociando, independientemente del Mercusur, que no lo estamos haciendo. Hay mucha retórica en que queremos avanzar, pero luego, en la agenda, cuesta hacerlo. Todavía en Uruguay siguen existiendo muchos actores que tiene una visión muy restrictiva con China, no les gusta y les cuesta avanzar”, señaló.

También dijo que “hay ciertos partidos políticos que han tenido esta visión, históricamente en el Ejecutivo, de pensar que es mejor ir con Estados Unidos o con Japón, ya que (para negociar) con China te tenes que abrir. En el Parlamento hay una gran cantidad de senadores y diputados que tienen esta visión, que públicamente han expresado su desinterés o su visión contraria a China. Creo que es una dicotomía equivocadisima decir estos de un lado o del otro”.

De cara a los próximos 50 años, advirtió que China seguirá creciendo a pasos agigantados, y que en paralelo sorprenderán países del sudeste asiático, que están comenzando a trazar un camino relevante. “Es importante que Uruguay actúa ahora, necesita estar libre, cambiar, ser pragmático, flexible, diversificar los riesgos y jugar con China e India, avanzar mucho más en promoción comercial”, resaltó.

Sin embargo, advirtió que “en la conversación de Uruguay hoy no aparece África, ni India ni muchos países del sudeste asiático. Uruguay sigue con ese conservadurismo del este de Europa, Estados Unidos y la región. No nos damos cuenta que son muy importante, pero que es necesario complementar, y para eso es fundamental abrir la cabeza, arriesgar y profesionalizar, porque en un mundo tan caótico como el actual, es cada vez más difícil hacer negocios”.

El candidato presidencial por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, propuso eliminar la tasa consular, que se aplica sobre la importación de ciertos bienes y que ha sido objeto de debate en varios períodos.

Delgado dijo que se trata de una medida “arcaica”, que ya no tiene sentido, por lo que es necesario irla suprimiendo gradualmente porque agrega un costo más para los importadores y exportadores que importan insumos para después poder exportar.

Al respecto, Bartesaghi dijo que es una medida que, de aplicarse será muy buena, ya que no solo beneficiará al importador, sino también al consumidor y al exportador.

Sin embargo, sustitutivo que si se deja de cobrar el país deja de recaudar más de 300 millones de dólares.

También señaló que es una tasa “cuestionable” y “condenable”, que se está aplicando incluso a miembros del Mercosur, algo que es violatorio de los tratados del bloque.

A su vez, indicó que cuando el Frente Amplio la aplicó todo el mundo lo cuestionó, pero luego el Partido Nacional no la eliminó. “Vos no podes tener un discurso liberar, de que me abro al mundo, y tener una tasa adicional al arancel tan elevado del Mercusur del 5% de los productos extra zona. Es insostenible”, resaltó.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista también en Spotify.