Chasquetti: “La estrategia del Frente Amplio es jugar a no equivocarse ni cometer errores”

Las encuestas que han salido en las últimas semanas marcan una intencionalidad de votos favorable al Frente Amplio frente al Partido Nacional. La última que se conoció es la de la consultora Equipos, realizada entre el 17 y el 30 de julio, indicó incluso que el principal partido de oposición superaría en primera vuelta al resto de los partidos que integran la coalición.

De acuerdo a esta medición, si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, el Frente Amplio recibiría el 43% de los votos, mientras que todos los partidos que hoy conforman la coalición de gobierno, sumados, lograrían el 37%.

El Partido Nacional suma una intencionalidad de votos del 22%, el Partido Colorado del 11%, Cabildo Abierto del 3% y el Partido Independiente un 1%.

La encuesta señala que, con respecto a la última medición, realizada en junio antes de las internas, el Frente Amplio bajó un punto, el Partido Nacional cuatro, el Partido Colorado creció dos puntos, y Cabildo Abierto y el Partido Independiente se mantienen estables.

De todas formas, la diferencia a favor del Frente Amplio crece un punto, mientras el porcentaje de indecisos crece tres puntos.

El politólogo Daniel Chasquetti, docente del Departamento de Ciencia Política,de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, dijo a Informativo Carve del Mediodía que estas encuestas “son indicadores” de cómo va la competencia de cara a las elecciones nacionales, que se muestran bastante estables con el paso de las semanas, aunque resaltó que a aún faltan 80 días para los sufragios.

A su vez, señaló que el sumar los votos que tendrían los partidos que integran la coalición es una medida errónea ya que en octubre está en juego dos cosas, la Presidencia, si alguno de los partidos supera el 50% de los votos, algo que hoy en día es muy complicado, y, por otra parte, la conformación del Parlamento, donde los partidos compiten todos contra todos.

En particular, destacó que el Frente Amplio debería aspirar a mantener la votación por encima del 40% “porque le da una gran chance de ganar en la segunda vuelta”. Agregó que podría aspirar a llevar al 47,5% de los votos, que es “una cifra mágica” ya que podría lograr una mayoría parlamentaria.

En tanto, sobre la caída del Partido Nacional y el aumento del Partido Colorado, indicó que es instala la discusión en referencia a los liderazgos dentro de la coalición de cara a segunda vuelta. Según Chasquetti, la baja que está registrando el PN se debe a la conformación de la fórmula, con Valeria Ripoll como compañera de Álvaro Delgado.

Partido Nacional

Este fin de semana, la Convención Nacional del Partido Nacional proclamó a Ripoll como compañera de fórmula de Delgado. Ripoll fue votada por 441 de los 442 convencionales presentes. El único voto en contra fue el de Álvaro Segredo Vila, un dirigente de la Lista 4 de Cerro Largo, que responde al sector de Sergio Botana.

La Convención realizada el sábado también aprobó el programa de gobierno para las elecciones de octubre. Delgado centró su discurso en la idea de “reelegir” al gobierno “con una nueva mirada”. Aseguró que si gana las elecciones trabajará para que haya más empleo y que el salario rinda más y se comprometió a generar por lo menos 60.000 puestos de trabajo, fundamentalmente en el interior y para los jóvenes.

El politólogo expresó que el problema que tiene la figura de Ripoll es que fue elegida para atrae votos de electores de centro y centro-izquierda, y hay dudas respecto a si podrá lograrlo. “Lo cierto es que en el primer mes en el que ella está en la fórmula, (la intencionalidad de votos) bajó. Lo más normal y sano hubiera sido contar con Laura Raffo en la fórmula”, agregó.

A su vez, resaltó que la fórmula no es tan sencilla de aceptar por parte de los votantes del PN y por eso la campaña se está centrando mucho en el explicar porqué la eligieron para ocupar el eventual cargo de vicepresidenta, lo que distrae el foco, y se está convirtiendo en un problema.

“La campaña de Delgado es muy clara, y es reclamar los logros de este gobierno: La pandemia, haber procesado reformas importantes como la seguridad social y lograr que la economía siga funcionando en un mundo con mucha inestabilidad. Es una campaña súper lógica, y es lo que tiene que hacer”, agregó.

Frente Amplio

En cuanto al Frente Amplio, Chasquetti dijo que está enfrentando dos asuntos que lo dividen, y estos son el plebiscito por la seguridad social y el tema de Venezuela.

La candidata a la vicepresidencia Carolina Cosse informó el viernes que no votará el plebiscito sobre la reforma jubilatoria que impulsan el Pit-Cnt y algunos sectores del FA como el Partido Comunista y el Partido Socialista.

A fines de 2023, Cosse había firmado para que el plebiscito tuviera lugar en las próximas elecciones de octubre. Sin embargo, en un comunicado la candidata a vice afirmó que no va colocar la papeleta en la urna, ya que considera que hasta ahora la propuesta de la central no ha reunido los “consensos necesarios” en un “tema de relevancia” como este.

En el comunicado, Cosse afirma que adhiere “totalmente” y sin reservas a la declaración del Frente Amplio sobre seguridad social, que implica “alcanzar un gran acuerdo” nacional en esa materia.

Para Chasquetti esta medida es buena para el Frente Amplio, aunque sos adversarios seguirán “poniendo el dedo en la yaga” sobre este asunto. Sin embargo, que la fórmula presidencial esté alineada en este asunto fortalece al partido.

A pesar de ello, como el Frente Amplio estableció independencia respecto a la postura de cada sector sobre el plebiscito, el politólogo aseguró que “a la larga los integrantes de la fórmula van a tener que hablar contra el mismo, por las consecuencias que este genera para el país”.

“La estrategia del Frente Amplio es jugar a no equivocarse ni cometer errores. No están tomando ningún tipo de riesgos y la campaña no es muy audaz. Dado que las críticas de la oposición no están haciendo mella en las encuesta, creo que no tienen razones para cambiar la estrategia”, destacó.

Partido Colorado

Respecto al aumento del Partido Colorado en las encuestas, la figura de el presidenciable colorado, Andrés Ojeda, y la reaparición de Pedro Bordaberry a la política, Chasquetti opinó que “está haciendo algo que desde el año 1999 no tenía, y es tener dos alas bien desplegadas y fuertes, lo que en aquel momento le permitió ganar la presidencia contra Tabaré Vázquez”.

También sostuvo que esta estrategia le da la oportunidad de reproducir ese modelo, con Bordaberry compitiendo por el voto clásico, de los electores de derecha, y Ojeda por el centro, al estilo de Ernesto Talvi.

“Hace tiempo el Partido Colorado no está en una situación de sacar ventaja como lo puede hacer ahora. Me imagino que puede llegar perfectamente al 17 o 18%. Aún no ganándole al Partido Nacional, el Partido Colorado puede salir muy fortalecido, dejar de tener ministros periféricos y comenzara tner ministros decisivos”, resaltó.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista completa también en Spotify.