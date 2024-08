Secretario de la Junta Nacional de Drgas: “Es necesario avanzar en la regulación de todas las drogas”

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, envió a los otros candidatos a la Presidencia una “propuesta” para “hacer una declaración” en la que se comprometen “a priorizar” el combate a las “adicciones”.

El programa de Cabildo Abierto incluye la propuesta de “la progresiva derogación” de la ley de regulación y control del cannabis, que se aprobó en 2013 durante el gobierno de José Mujica.

En diálogo con Informativo Carve Fin de Semana, el secretario de la Junta Nacional de Drogas se preguntó a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del “problema de las drogas”. En este sentido explicó que “hablar de drogas, no necesariamente implica que haya un problema, porque hay personas que tienen uso de sustancias que no son problemáticos y cuando es un problema, no es uno, son más”.

Radío subrayó que “en Montevideo la premisa de creerse que se puede obstaculizar o impedir que la oferta se encuentre con la demanda, suponiendo que fuera deseable, lo cual es opinable, fracasa”.

En cuanto a la propuesta de Cabildo Abierto sobre dar marcha atrás en la regulación del cannabis, indicó que hoy se están vendiendo más o menos 3 toneladas de cannabis por año en las farmacias, lo cuál significa según las cifras estimadas que todo eso puede andar entre los 25 y 30 millones de dólares en el mercado regulado.

“Todos esos 25 o 30 millones de dólares, si nosotros derogamos la norma, van a parar al narcotráfico, que es lo que pasaba antes de que se aprobara la norma. El objetivo de esta regulación es que es más o menos el 50% de la población, que accede al mercado regulado, llegue al 100%, pero la otra chance es que saquemos esto y entonces toda esa plata va al narcotráfico”.