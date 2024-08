“Hoy no podemos cobrar las contribuciones”, señaló el intendente Olivera luego del ciberataque al sistema de la intendencia de Paysandú

La Intendencia de Paysandú sufrió un ciberataque que bloqueó todo su sistema informático y encriptó seis años de expedientes y resoluciones. El intendente municipal Nicolas Olivera dialogó con Informativo Carve de Mediodía sobre cómo se continúa trabajando desde la comuna luego de haber sufrido un hackeo. Olivera dijo que los hackers solicitaron un rescate de 650 mil dólares en bitcoins, pero la Intendencia decidió no pagar. Ahora se está trabajando en restablecer los servicios de manera manual y llevará aproximadamente un mes y medio. La intendencia no puede cobrar impuestos ni realizar trámites debido a la situación. Olivera destacó la importancia de tomar medidas de seguridad ante posibles ciberataques ya que no hay forma de asegurarse una protección total. Además, mencionó que los ciberdelincuentes pueden crear nuevas amenazas más rápidamente que los expertos en seguridad pueden crear protecciones.