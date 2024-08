Los uruguayos y la regulación del mercado de drogas: Casi la mitad respalda las políticas aplicada para la marihuana aunque entienden que provocó un aumento del consumo

Casi la mitad de la población está de acuerdo con la regulación del cannabis, pero otras drogas todavía están lejos de tener un respaldo mayoritario en los uruguayos. Este dato se desprende de una encuesta realizada por la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), El Observador y el estadista Juan Pablo Ferreira, integrante de la División Normalización, Investigación y Proyectos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a esta encuesta, casi la mitad de los uruguayos está de acuerdo o muy de acuerdo con la regulación del mercado de la marihuana. El 47% de los uruguayos se pronuncia de acuerdo con la regulación, mientras que el 35% está en desacuerdo. Hay un 18% que tiene una opinión neutra.

Sin embargo, pese a que la mayoría está de acuerdo con la regulación, son más los que piensan que la misma no está funcionando bien. En particular, el 38% de los encuestados dice que funciona mal o muy mal frente al 31% que cree que funciona bien o muy bien.

En lo que sí hay un acuerdo bastante extendido es en que la regulación generó un aumento del consumo y en que las políticas actuales no sirven para disminuir al narcotráfico. Casi dos de cada tres (64%) cree que aumentó algo o mucho desde que se aplica la ley que regula el mercado mientras que hay un 34% que prefirió no contestar o dice no saber. Los que creen que ayudó a disminuir apenas representan el 2%.

Ante la pregunta sobre cuál es la principal opción para disminuir el narcotráfico y el consumo, las respuestas de los encuestados se pueden agrupar en dos grandes bloques: El aumento de la represión y el aumento de la prevención y educación. Solo el 16% cree que el camino de la regulación es el mejor para atacar al narcotráfico, y el 1% continuaría con las políticas actuales.

Otro de los mercados en los que se podría avanzar en su regulación es el de las drogas psicodélicas. El Frente Amplio tiene en su programa de gobierno un pasaje en el que habla de “promover a nivel regional e internacional, la revisión de políticas de drogas a efectos de consolidar el paradigma de regulación de mercados y de derechos humanos”.

En esta línea, el primer mercado que está en esa agenda es el de los psicodélicos (hongos, LSD, MDMA, etc).

Sin embargo, la opinión de los uruguayos difiere de la posición del Frente Amplio. Casi dos de cada tres encuestados asegura estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la regulación de este tipo de drogas. Solo el 24% tiene una opinión favorable.

Lo mismo sucede con el resto de las drogas hoy “ilegales” (cocaína, éxtasis, heroína y pasta base). En el caso de la pasta base (paco en Argentina) es el 86% de los encuestados los que se posicionan en contra.

De acuerdo al perfil de aquellos que están a favor de regular algunos mercados de drogas. En el cannabis, por ejemplo, el mayor apoyo a la regulación es entre las personas que tienen educación terciaria completa. Casi seis de cada diez están de acuerdo o muy de acuerdo con regular este mercado. Ese respaldo desciende a medida que son menos los años de estudios completados. Entre los que solo tienen Primaria completa el respaldo cae a un 39%.

Lo mismo sucede con el mercado de las drogas psicodélicas (y con casi todas las drogas) pero en todos los niveles educativos el respaldo es menor. Solo el 29% de los que tienen educación terciaria completa respalda una regulación mientras que el 59% lo rechaza.

Las preferencias partidarias también marcan algunas diferencias en la posición sobre la regulación de los mercados de drogas. Entre los que votaron al Frente Amplio en las elecciones de 2019, más de tres de cada cuatro (77%) está de acuerdo o muy de acuerdo con regular el mercado del cannabis. Entre los votantes de la coalición ese número cae a 30%.

Sin embargo, esa diferencia tan amplia no se mantiene con el resto de las drogas aunque entre los votantes del Frente Amplio hay más opiniones favorables a regular otras drogas que entre los del actual oficialismo.

En las drogas psicodélicas, uno de cada tres votantes de la coalición de izquierda está de acuerdo con regular (33%) y en la coalición gobernante solo un 17%. Incluso, tres de cada cuatro se declara en desacuerdo.

En línea con los otros datos desagregados, la pasta base es la droga que genera mayor rechazo. El 81% de los votantes del FA y el 90% de los de la coalición multicolor están en desacuerdo o muy en desacuerdo con regular este mercado.

Sobre esta encuentra y los datos obtenidos, hablaron en Informativo Carve del Mediodía el periodista Tomer Uewics y estadista Juan Pablo Ferreira.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista también en Spotify.