Manini sobre Ley de Medios: P. Colorado está “macaqueando”, estoy convencido de que no habrá veto

En entrevista con Informativo Carve, la fórmula de Cabildo Abierto para las elecciones de octubre, Guido Manini Ríos y Lorena Quintana, hablaron sobre su plan de gobierno.

Manini Ríos indicó que para la elección de su compañera de fórmula no se miró género sino las cualidades de Quintana.

Manini Ríos señaló que es esencial revertir la situación de inseguridad que se vive en el país. Agregó que recorre el país y que el testimonio es prácticamente el mismo en todos lados.

“No nos podemos acostumbrar a que en promedio sea asesinado un uruguayo por día”, indicó el senador.

El senador afirmó que si estuviera a su alcance eliminarían la venta de marihuana en las farmacias. Agregó que si no se soluciona el problema de las drogas y no se rehabilita a los presos, no se arreglará el problema de inseguridad.

Quintana dijo que ha trabajado en muchos varios y además de la rehabilitación, se tienen que tomar medidas contra el narcotráfico. Agregó que la bandera de los legalizadores de la sustancia, es que lo legalizan para luchar contra el narcotráfico y considera que eso es imposible.

“Quieren hacer lo mismo que el narcotráfico para ver si lo eliminan y ese no es el camino”, aseguró Quintana.

Seguridad Social

Manini Ríos dijo que otro de los grandes problemas de Uruguay es la demografía y que si no se resuelve esto, dentro de 10 años habrá que hacer otra reforma de la seguridad social.

El senador aseguró que hay que incentivar los nacimientos y que plantean medidas económicas para la población.

Quintana afirmó que hay un estudio sobre derechos reproductivos, que muestra que la mayoría de los uruguayos dicen que tuvieron menos cantidad de hijos de los que hubiesen querido tener, mayoritariamente por problemas económicos.

Ley de Medios

La bancada de diputados del Partido Colorado votará el proyecto de Ley de Medios “con la convicción de que el presidente” Luis Lacalle Pou vetará el artículo que incluyó Cabildo Abierto, confirmó a El Observador la diputada y coordinadora María Eugenia Roselló.

Manini Ríos afirmó que los colorados están macaqueando pero van a votar esta ley. Agregó que se va a aprobar la ley de medios y que está seguro que no se va a vetar ese artículo.

Escuchá la entrevista completa acá: