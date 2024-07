Viera sobre Venezuela: En el FA no podemos discutir al fondo el tema porque no nos vamos a poner de acuerdo

En entrevista con Informativo Carve, el diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera, dijo que está viendo la situación de Venezuela con mucho dolor porque considera que se están dando pasos por parte del gobierno venezolano pocos transparentes, que dejan dudas de si se está cumpliendo con la voluntad del pueblo.

Viera dijo que el pueblo está pidiendo transparencia y es lo que el gobierno venezolano no está dando.

Viera afirmó que el gobierno de Venezuela lejos de buscar mejores vínculos, con la expulsión de las delegaciones diplomáticas, lo que está haciendo es aislarse.

“Me genera duda que Lacalle Pou haya publicado una declaración tan contundente cuando falta completar el proceso electoral. Lacalle Pou viene fogoneando desde hace días que había fraude y apoyado a María Corina Machado”.

“El Frente Amplio no tiene una unanimidad sobre Venezuela, está claro las diferentes ópticas, que son contrapuestas. Lo que hizo el FA es apuntar al proceso democrático y de garantizar el derecho a libre, no podemos nosotros ir al fondo del asunto porque no nos vamos a poner de acuerdo. Esa es parte de la realidad del FA”.

