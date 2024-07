Junta Departamental de San José discutirá el lunes posibilidad de aplicar medida cautelar para frenar proyecto Arazatí

El Estado uruguayo hizo la primera expropiación destinada al proyecto Arazatí, la planta potabilizadora que se instalará en esa zona del departamento de San José.

Fueron 51 hectáreas de un predio dedicado a la producción agrícola, según informa el suplemento Agro del semanario Búsqueda. Otros productores de la zona de Rincón del Pino fueron notificados y preparan acciones legales.

Son más de 15 las familias afectadas directamente por este proyecto que abarca más de 350 hectáreas, en una zona de las más productivas del Uruguay, con un Índice Coneat superior a 200.

Más allá de las expropiaciones, la principal preocupación de los vecinos y productores de la zona es la contaminación que este proyecto podría causar en el acuífero Raigón.

Un grupo de productores se la zona se está movilizando y tomando contacto con dirigentes políticos para expresar su preocupación en torno a este asunto.

Marcelo Bruné, productor de Rincón del Pino, dijo a Informativo Carve del Mediodía que los productores ya fueron notificados respecto a las expropiaciones, a pesar de que el Ministerio de Ambiente aún no se expresó sobre la viabilidad del proyecto, fundamental para su aprobación.

En este contexto, un grupo de productores, vecinos y cooperativas se juntaron para tomar acciones en contra del proyecto ya que entienden que perjudicará la zona, provocando serios problemas desde el punto de vista ambiental por la contaminación de los suelos.

En particular, piden que se revea la ubicación del pólder que formará parte del proyecto ya que, en la planificación actual, se asentará sobre un área de tierras que son de las más productivas del país, y en donde, además, hay establecimientos generadores de una importante cantidad de fuentes de trabajo.

Además, se trata de una zona muy rica en agua subterránea, que se teme sea afectada por la contaminación de los residuos de la planta. Esta agua es utilizada por los productores para riego.

En la cercanía de esta planta se instalará un sitio a donde irán los desechos químicos y lo que se descarte de la purificación del agua, como fosfato y nitrato. “Serán entre tres y cinco camiones diarios que se van a enterrar en suelos desnudos ya que esto no lleva ninguna protección ni aislación hacia la tierra que impida la filtración de esos productos”, aseguró Bruné.

“Es una pena que no se tomen la medida. Hay opciones para no hacer necesariamente esta construcción. No hay ninguna oposición con las cañerías, y tampoco con la planta potabilizadora, pero, que no nos dejen los desechos químicos en la zona, que pueden afectar a muchísimas familias”, señaló.

En este contexto, Bruné destacó que el próximo lunes la Junta Departamental de San José evaluará la posibilidad de aplicar una medida cautelar contra el proyecto con el objetivo de obtener más información sobre el mismo.

Desde que se informó sobre la iniciativa, no han dejado de surgir voces que se oponen a la misma. Especialista en temas ambientales, así como activistas y sindicatos han alertado sobre diversas problemáticas que rodean el proyecto, entre ellas riesgos sanitarios debido a que la fuente de abastecimiento tiene floraciones de cianobacterias, el aumento de la salinidad del estuario donde esta la toma y falta de participación en la gestión de recursos hídricos, tal como establece el artículo 47 de la Constitución.

El proyecto Arazatí busca construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana, una tubería de aducción que atravesará el área protegida Humedales del Santa Lucía, una reserva de agua artificial, además de otras obras anexas, que tendrá como fuente el Río de la Plata.

En junio, el juez Alejandro Recarey ordenó a OSE suspender la firma del contrato con el Consorcio de Aguas de Montevideo, que está compuesto por las compañías privadas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast, medida que fue apelada hace unas semanas por la empresa estatal.

