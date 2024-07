Lustemberg: “Me apena y me avergüenza como integrante del sistema política” que el proyecto de ley sobre primera infancia no se haya aprobado

Durante varios años la diputada del Frente Amplio y pediatra, Cristina Lustemberg, viene trabajando en el área de primera infancia, infancia y adolescencia. Su labor se vio reflejado en la presentación de un proyecto de ley que reorganiza políticas en la materia.

Para la elaboración de este proyecto mantuvo varias reuniones con legisladores de distintos sectores políticos y incluso tuvo un encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou.

El proyecto de ley, conocido como “ley Gapiia”, fue aprobado por unanimidad en 2023 en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados, y en octubre de ese mismo año obtuvo media sanción en la Cámara baja, aprobada por amplia mayoría (76 en 86). Sin embargo, tras pasar al Senado, fue derivado a la comisión correspondiente, donde quedó estancado.

Esto ocurre a pesar de que todo el sistema político coincide en que la pobreza infantil es uno de las grandes problemáticas que tiene el país.

El proyecto de ley establece que “el Estado tiene que ser garante, en tanto en los casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres” se debe “actuar desarrollando todas las acciones que resulten necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

También establece que, a través de la unificación de las políticas en esta materia, debe “transversalizar” la atención a estas poblaciones en materia de salud, desarrollo social y educación.

En diálogo con Informativo Carve del Mediodía Lustemberg destacó que confía en que el proyecto sea aprobado en la actual legislatura, es decir antes del 15 de setiembre.

Para la legisladora que el tema no haya sido aprobado demuestra dificultades en el sistema político. “Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en cómo mejorar la eficiencia y eficacia, y cómo mejorar el funcionamiento del Estado en asuntos de infancia y adolescencia, entonces, en temas más difíciles ¿cómo vamos a hacer?”, cuestionó.

También dijo que esto deja en claro que en temas tan importantes para el país, como es el asunto de la primera infancia, hace falta más diálogo político. “Me apena y me avergüenza como integrante del sistema política (que el proyecto no se haya aprobado). La gente depositó el voto en muchos de nosotros y lo hizo con la confianza de que vamos a lograr trabajar en conjunto en los temas más importantes”, y, sin embargo, eso no se está logrando, sentenció.

En paralelo, resaltó que el trabajo para llegar a este proyecto comenzó en el año 2018, y recordó que el mismo se archivo en la legislatura anterior debido a que la discusión comenzó sobre el final del período.

A su vez, aseguró que el los quince años que el Frente Amplio fue gobierno se logró avanzar en muchas de las políticas públicas, pero no alcanzó. También resaltó la labor hecho por la actual administración en la materia, pero indicó que se asignaron recursos a primera infancia, y, sin embargo, en cada Rendición de Cuentas se observa que se ejecutó muy poco de esa asignación presupuestal.

“Este proyecto busca ordenar la fragmentación que el Estado uruguayo tiene en las prestaciones que impactan en los hogares de todos los sectores socioeconómicos. Este proyecto es un ejemplo de lo que es la reforma del Estado. Se mete con el exceso de burocracia que perjudica a las personas. Pone en el centro a las familias y obliga a que el Estado, no solamente deje de tener una política pública en su diseño del presupuesto que es compartimentado, sino que pone al problema al centro”, explicó.

En cuanto a las cifras, opinó que el país “no tolera” tener 157 mil niños y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza. “Uruguay no se puede permitir eso, teniendo tan pocos nacimientos. Si el Uruguay se propone ponerle pienso a esto, y dedicarle políticas públicas, casi disminuiríamos en un 90% la pobreza. No solamente es un tema ético sino que también es un problema económico”, aseguró la diputada.

Por otra parte, manifestó que celebra que los presidenciales prioricen los temas de infancia, digan que en el próximo período se le asignará mas recursos al tema, pero cuestionó por qué no se hace nada ahora, con una legislación que está en discusión del Parlamento y que, a su criterio, podría mejorar mucho las cosas.

