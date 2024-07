Jutep no trató el caso de Pablo Caram y analizará si emite fallo tras la condena de la Justicia

El intendente de Artigas, Pablo Caram, fue condenado en la Justicia por el delito de omisión de los funcionarios públicos, por no denunciar el pago y cobro irregular de horas extras que no fueron trabajadas en la Intendencia departamental. Se calcula que entre 2020 y 2022, la comuna artiguense pagó US$ 8 millones de dólares en horas extras.

Además, Rodolfo Caram, primo del intendente, fue condenado horas antes junto a su pareja, Stefany Severo, por el pago de horas extras que ella cobró sin trabajar. Ambos eran funcionarios de la Intendencia de Artigas. A los tres se les impuso una pena de prisión, que se sustituirán por tareas comunitarias tras los acuerdos abreviados alcanzados.

Además, la exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos, sobrina de Pablo Caram, también fue condenada, en su caso por usurpación de funciones, y renunció al Partido Nacional.

¿Qué postura va a tomar la Junta de Ética y Transparencia Pública sobre este caso en el que hay al menos tres funcionarios públicos involucrados?

Escuchá la entrevista a la presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, en Así Nos Va.

