Marrero (Unott) sobre situación de Copsa: Se necesita “una intervención fuerte y radical” por parte del gobierno, que permita conocer cómo están realmente las finanzas de la empresa

El próximo martes se llevará a cabo una nueva reunión entre el gobierno, el sindicato de Copsa y la empresa, por atrasos en el pago de salarios vacaciones y licencias. El Ministerio de Economía se sumará a la mesa de diálogo para buscar una solución a esta situación.

Este lunes hubo una reunión cuatripartita en la Dirección Nacional de Trabajo, ya que también participó el Ministerio de Transporte, en la que tanto la empresa como el sindicato presentaron propuestas. Las mismas serán analizadas por las partes y discutidas la próxima semana.

Copsa debe una parte de los salarios vacacionales y no pagó la licencia a quienes se fueron este mes. Sin embargo, se comprometió a efectuar el pago tras sus reintegros, dijo a Informativo Carve del Mediodía el dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), Miguel Marrero.

“Lamentablemente esa tranquilidad que teníamos cuando la empresa recibió el 40% del fideicomiso, ya se fue. Pagó las deudas e inmediatamente comenzó otra vez a deberle a los trabajadores parte de su salario”, resaltó el sindicalista.

Marrero contó que la empresa continúa alegando que no tiene los fondos suficientes para enfrentar los costos y no tiene perspectiva de pago. Además, desde la empresa se dijo que la prioridad es pagarle a los accionistas y otros rubros, por lo que no sabe cómo pagará los sueldos de los meses siguientes.

“Durante doce años le debieron dinero a los trabajadores. Con un enorme esfuerzo se logró este préstamo que era más que suficiente para pagar las deudas y tener un resto para que no hubiera problema por varios meses. Ellos igual encuentran la manera para deberle nuevamente a los trabajadores y muy sueltos de cuerpo dicen que no saben cómo van a hacer para pagarle los meses siguientes”, enfatizó.

Para Marrero es necesario que la empresa sea intervenida y que se conozca “realmente” cuáles son sus finanzas, para que se tomen decisiones reales en el asunto, ya que la situación de estabilidad tras recibir más de tres millones de dólares por medio de un adelanto de un fideicomiso le duró “menos de 24 horas”.

“No existe una empresa que pierda dinero durante doce años y que trabaje a pérdida. Es imposible de sostener un argumento de ese tipo. ¿Alguien se imagine que una empresa del tamaño de Copsa, que tiene el 40% de los servicios suburbanos, pueda trabajar a pérdida todos estos años? ¿Qué es lo que está atrás de todo esto? ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Qué es lo que nunca dicen?”, cuestionó.

A su vez, aclaró que en esta momento no hay medidas sindicales previstas, ya que se están buscando soluciones a largo plazo.

