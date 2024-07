Ediles Lasa y Rodríguez debatieron en Carve sobre el presupuesto municipal

La Rendición de Cuentas de la Intendencia de Montevideo reportó un déficit de 439 millones de pesos.

En un informe hecho por la Intendencia de Montevideo, la comuna expresa que en 2023 tuvo una caída del 20% en las transferencias que hace el gobierno nacional, mientras que en el interior del país la reducción de la transferencia fue del 8%.

Los ediles de Montevideo, Nicolás Lasa (Frente Amplio) y Diego Rodríguez (Partido Nacional) debatieron en Informativo Carve acerca del presupuesto de la intendencia capitalina.

Lasa dijo que no se trabaja para tener déficit y que el 85% del déficit que tiene la IM se da por reducción de ingresos y no por aumento del gasto. Agregó que no hubo sobreejecución en inversiones.

Según Lasa esa reducción se da mayoritariamente por las transferencias que el gobierno nacional le da a las intendencias.

Por su parte, Rodríguez dijo que cada vez que escucha las excusas del oficialismo en Montevideo, resulta que el gobierno nacional tiene la culpa y que quizás habría que rever esa dependencia que tienen las intendencias con el gobierno nacional.

Rodríguez manifestó que la Intendencia de Montevideo recauda más de 2 millones de dólares por día, que no se ve reflejado en los servicios que brinda.

“El déficit de la intendencia es de 17 millones, el déficit habla más del accionar del FA, que de la gobernanza del gobierno nacional”, manifestó el edil nacionalista.

Por su parte, Lasa contestó que sin contexto, los 2 millones de dólares que recauda la IM es mucho, pero que hay que verlo en comparación con su población.

El edil frenteamplista señaló que la intendencia de Montevideo recauda unos 20 mil pesos per cápita, en Florida esa cifra es de unos 18 mil pesos y en Maldonado, recauda el doble que la capitalina.

Rodríguez dijo que Maldonado recauda más pero se ven los resultados. “Pasan las fiestas y Maldonado está limpio, en la capital pasan las fiestas y Montevideo es un chiquero. En Montevideo hay mucho dinero mal gastado, se destina dinero a un canal que es un comité de base”.

Cosse y los espectáculos públicos

Al ser consultado sobre los espectáculos públicos que hizo la gestión de Carolina Cosse y que generaron debate en la población, Lasa indicó que la cultura es inherente a cualquier administración y todos los organismos la tienen que atender.

“Yo creo que la cultura no ha estado en debate sino algunos espectáculos”, señaló el edil frenteamplista.

Por su parte, Rodríguez manifestó que la cultura es bienvenida pero que usar espectáculos para campaña electoral, no es correcto. “Gastar 300 mil dólares en una artista extranjera para hacer campaña electoral, eso no es cultura”, aseguró el nacionalista.

Escuchá el debate completo acá: