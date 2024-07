Director de programas para personas en situación de calle del Mides aseguró que se logró desacelerar el crecimiento de quienes viven a la intemperie

Desde hace varios días Uruguay viene registrando jornadas de temperaturas muy bajas, con mínimas bajo cero, lo que llevó a que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reforzara el trabajo de los equipos de calle, que atienden a las personas que no tienen un techo para vivir.

Como ocurre en cada oportunidad que se anuncian temperaturas de frío extremo, el Mides desplegó un operativo especial para atender situaciones de vulnerabilidad. El trabajo es articulado con los ministerios del Interior y Defensa, así como con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En este marco, se abrieron los dispositivos que pone a disposición el Ministerio de Defensa en Montevideo y en el interior, con el respaldo del Ministerio del Interior para el traslado de personas hacia los centros de resguardo.

El director para Personas en Situación de Calle del Mides, Gabriel Cunha, dijo en Informativo Carve del Mediodía que este es el cuarto año del Plan Nacional de Invierno, en el que se da atención a personas que viven a la intemperie, en los 19 departamentos, el cual viene funcionando con buenos resultados.

En total, el Mides tiene 1.800 plazas en todo el país para atender este tipo de situaciones (emergencias), con foco puesto fundamentalmente en Montevideo. Sin embargo, la capacidad de los centros nocturnos se pueden ampliar si la demanda lo requiere, aseguró Cunha.

En los departamentos de Canelones, Maldonado, Rivera, Rocha, Paysandú y Cerro Largo la atención se extiende durante todo el año.

Hay que recordar que el Plan Nacional de Invierno está vigente, lo que implica que cualquier persona puede llamar de forma gratuita al 0800 8798 para dar aviso sobre personas en situación de calle en Montevideo, durante las 24 horas, todos los días de la semana. También está disponible el Whatsapp 092 910 000 para dar aviso sobre personas a la intemperie.

En el resto del país, el ministerio pide a la población que se comunique con el Cecoed departamental o al 9.1.1.

Cunha destacó que de acuerdo al último censo, son unas 1.300 las personas que no tienen hogar. Sin embargo, el Mides atiende al rededor de 5.000 personas. Aclaró que hay un porcentaje de personas que no tienen hogar pero que no viven a la intemperie.

Reconoció que el fenómeno de las personas sin hogar ha crecido en los últimos años, tanto en Uruguay como en el mundo, lo que, a su criterio, tiene que interpelar tanto al gobierno de turno como al sistema político y a la sociedad en general.

“Esto hay que enfrentarlo entre todos. El Estado tomando la delantera, pero también la sociedad civil, privados, las propias personas que están en esta situación”, indicó. A su vez, aseguró que el Mides logró desacelerar el crecimiento de personas que viven ala intemperie en comparación con la atención total.

Unas 400 personas están viviendo actualidad en modalidad 24 horas, en 150 viviendas. A esto se llegó tras una reconfiguración de los refugios nocturnos. Se trata de un cambio de estrategia para dar respuesta a las personas en situación de calle en la zona céntrica de Montevideo.

“La lógica es sostener muy fuerte al inicio (el seguimiento y el apoyo) para que, en la medida de que las personas logren mejorar su potencial de autonomía, de a poco se van retirando los apoyos”, resaltó Cunha.

Escuchá la entrevista completa.

Podes es cuchar la entrevista también en Spotify.