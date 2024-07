AEBU aclaró que programa de refinanciamiento de deudas no cambiará la situación de los deudores ante el Clearing de Informes

Los principales Bancos y Administradoras de Crédito del país presentaron un plan voluntario de refinanciación de deudas.

El plan permite condonar totalmente deudas de hasta 5.000 pesos de capital, y refinanciar las que van de 5.000 a 100.000 pesos, en hasta 36 cuotas. En todos los casos se eliminan intereses y multas.

Podrán ingresar al plan los deudores que hayan estado en categoría de crédito 5 en abril de 2022 (cuando terminó la pandemia) y se mantengan en esa categoría al menos hasta mayo de este año. Los interesados en el plan deberán iniciar el trámite a partir del 11 de julio. El plazo irá hasta el 15 de noviembre.

Según datos aportados por el Banco Central, hay 786.380 personas en esta situación, que podrían beneficiarse con el plan, cuyos detalles se pueden consultar en el sitio www.soluciondeuda.com.uy.

El programa fue acordado por la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (Aneac) y cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía (MEF) y el Banco Central (BCU).

Los bancos que participarán del convenio son: BBVA, Banco República, Banque Heritage, HSBC, ITAÚ, Santander y Scotiabank. En tanto, las administradoras son: Cash, Credisol, Creditel, Crédito de la Casa, Crédito Naranja, Crédito Uruguayo, Crédito Valor. Crediton, Fucac Verde, OCA, Pronto, República Microfinanzas y Volvé. A estos se suman los estudios de cobranzas de deudas Fabraler, Mercurius y Viemventura.

El consejero de AEBU, Pablo Andrade, dijo a Informativo Carve del Mediodía que “es valioso que se enfrente un tema que es sumamente complejo” ya que en categoría 5 hay más de 800 mil personas, además de las más del millón que están en el Clearing de Informes.

Sin embargo, Andrade aclaró que esta solución no cambiará la situación de las personas que están en el Clearing. “Este es un registro del Banco Central y que básicamente se aplica para el sistema financiero. No implica que la gente sea cambiada de categoría en el Clearing de Informes, de hecho, este es una empresa privada que le brinda servicios a los clientes, y que califica a los uruguayos por su capacidad de pago. Estas medidas podrán cambiarle un poco la categoría, pero no lo van a sacar, porque es un historial de como se comporta el ciudadano en cuanto a sus deudas”, destacó.

Por otra parte, indicó que los bancos manejan el 3% de estas deudas, es decir, unas 20 mil. Luego hay un grupo de financieras, la mayoría de ellas propiedad de los mismos bancos, que son entre 15 o 20 de un total 170 empresas. Por último, están los agentes de cobranzas, que recibieron aquellos casos que son más complejos, explicó.

En paralelo, Andrade recomendó a todas las personas que consulten si están en esta categoría, ya que mucha gente no sabe que está en esta situación, por diversos motivos.

En paralelo, indicó que se analiza una nueva medida para atender la situación de los sectores empresariales, medianos y grandes deudores.

A su vez, sostuvo que se abre una discusión en torno a los buenos pagadores, que son aquellos que hicieron un esfuerzo para pagar en tiempo y forma.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista también en Spotify.