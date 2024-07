Vallcorba sobre incumplimiento de la regla fiscal: “Ya no se puede hacer ese simulacro de correr el arco para meter el gol porque implicaría llevar el arco fuera de la cancha”

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2023. Las proyecciones incluidas en el documento señalan que en el actual ejercicio de gobierno se incumplirá con el resultado fiscal estructural y el tope de crecimiento de gasto real.

El deterioro responde a un aumento del gasto público que cerraría el año en 4,8% en términos reales, es decir un 2,8% por encima del tope fijado.

El Dr. en Economía y asesor parlamentario, Martín Vallcorba, dijo a Informativo Carve de Cierre que esta Rendición de Cuentas vino a confirmar el deterioro de la situación fiscal, que comenzó a gestarse en setiembre de 2022.

“Hasta la Rendición de Cuentas del año pasado el gobierno venía sosteniendo que se cumplían las metas de la regla fiscal, pero, lo que venía haciendo, era modificando las metas prevista para el año, por lo que se terminaban cumpliendo”, indicó.

“Este año, el aumento del gasto previsto por el propio gobierno es de tal magnitud que ya no se puede hacer ese simulacro de correr el arco para meter el gol, porque prácticamente implicaba llevar el arco fuera de la cancha”, agregó.

En cuanto a promesa de campaña del actual gobierno, respecto a un ahorro 900 millones de dólares, Vallcorba sostuvo que no hubo un achique del gasto público sino que todo lo contrario. “El gasto no solo no bajó 900 millones sino que aumentó una cifra cercana a 900 millones”, aseguró.

“Con esta situación fiscal y un conjunto de gastos que el gobierno ha venido realizando por fuera del llamado perímetro fiscal, es decir, gastos que se hacen ahora pero no se registran, se compromete a las próximas administraciones porque son las que van a tener que hacer frente al pago y al registro fiscal de estos gastos. Todo este panorama genera un escenario en el cual los márgenes de maniobra que va a tener el próximo gobierno van a ser limitados”, enfatizó el economista, quien agregó que, en este contexto, quien gane las próximas elecciones deberá reducir el déficit fiscal, sin desatender las necesidades sociales que tendrá la sociedad.

