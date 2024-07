Rodríguez: en el Senado se cometió un error al aceptar el artículo 72 de la ley de medios que propuso Cabildo Abierto

En entrevista con Informativo Carve, diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, dijo que durante muchos años el proyecto de ley de medios estuvo trancado por Cabildo Abierto.

Rodríguez dijo que en el Senado se cometió un error al aceptar el artículo 72 de la ley de medios que propuso Cabildo Abierto.

El diputado afirmó que el artículo se mete en los contenidos de los medios de comunicación y que eso no es bueno. “Nosotros no podemos decirle a un comunicador qué y cómo informar. No puede ser el Estado quien tome una decisión respecto a esto”.

Rodríguez dijo que en la reunión de la bancada del Partido Colorado se pidió que el tema sea tratado en agosto. Agregó que hay diferencias en la interna de su partido respecto a cómo seguir con el tema.

“En el Senado hubo un acuerdo del que no fuimos parte”, indicó Rodríguez.

Escuchá la entrevista completa: