Delgado: “Estoy convencido que nosotros vamos a ganar en el balotaje, porque la gente quiere continuar el rumbo”

En entrevista con Informativo Carve, el candidato a presidente por el Partido Nacional, Álvaro Delgado dijo que es una oportunidad para el partido la elección de la fórmula presidencial junto a Valeria Ripoll.

El candidato señaló que los acompaña mucha gente que está decepcionada de la política y que no votó al PN en 2019 y expresó que ahora son un equipo que está probado y pronto.

“Estoy convencido que nosotros vamos a ganar en el balotaje, porque la gente quiere continuar el rumbo”.

Delgado indicó que consideraba que lo ideal era conseguir una fórmula paritaria, algo que había empezado en 2019 con la elección de Beatriz Argimón.

La candidata a vicepresidenta, Valeria Ripoll, dijo que ella no comparte la idea que obligatoriamente la fórmula tenga que ser paritaria.

Por otro lado, Ripoll indicó que cuando tomó la decisión de volver a la política y haberse sentido usada por el Frente Amplio, lo que la acercó al Partido Nacional fueron personas, porque buscaba personas que utilizaran la política para transformar la vida de la gente.

“Si el FA es la izquierda, no soy de izquierda. Me siento más identificada con el espectro del centro político. Estar en el Partido Nacional me genera libertad”, expresó Ripoll.

Ripoll fue consultada sobre los cambios que propuso el Poder Ejecutivo sobre las modificaciones a la ley de género, y expresó que hay que cambiarla porque necesita modificaciones.

Escuchá la entrevista completa: