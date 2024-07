Petit: Si se aprueba el plebiscito sobre seguridad social las políticas sociales van a quedar muy golpeadas

En entrevista con Informativo Carve, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo que si se aprueba el plebiscito sobre seguridad social las políticas sociales van a quedar muy golpeadas.

Petit indicó que no quiere tener posicionamientos políticos partidarios, y que su tarea es trabajar por sectores excluidos y esa afectación a la seguridad social que se plantea esta reforma implicaría un paso atrás en materia de recursos para las políticas sociales.

Por otro lado, Petit manifestó que un tercio de las personas que están presas en Uruguay, podrían no estarlo.

Petit indicó que somos un país muy institucionalidad, donde los problemas lo resuelven instituciones que llevan adelante políticas y por eso cuesta trabajar sobre el delito y poner plata para eso.

El experto expresó que en Texas, se dieron cuenta que cuanto más presos hay, más delito hay. Agregó que la cárcel no es la única solución, explicó que en otros países la cárcel es la excepción y no la regla porque se han implementado otras serie de medidas.

Petit indicó que su mandato termina el año que viene y que no seguirá en el cargo, primero porque no puede y segundo por salud mental y para darle lugar a la gente más joven.

Petit dijo que en otros países hay 160 presos cada 100 mil habitantes, y que en Uruguay hay más de 400 personas.

Trabajo obligatorio

Petit se refirió a la propuesta de Cabildo Abierto de que los reclusos tengan que trabajar obligatoriamente y manifestó que no es buena idea porque somos una democracia liberal, lo que es un derecho – a trabajar o no- no puede convertirse en obligación cuando entra preso.

El Estado tiene que convencer al preso y convencerlos para que ese recluso quiera trabajar tanto en la cárcel como en la comunidad. “A la fuerza eso es muy difícil y no funciona”, indicó.

Escuchá la entrevista completa: