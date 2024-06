Las vacaciones de invierno serán “un descanso” para la diseminación de enfermedades respiratorias

El próximo lunes comenzarán las vacaciones de invierno. En este marco, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió algunas recomendaciones para la prevención de enfermedades respiratorias.

En Educación Inicial y Primaria las vacaciones se extenderán desde el 1 al 7 de julio, mientras que en Secundaria y UTU el receso se extenderá por una semana más, es decir, hasta el domingo 14.

Las vacaciones sirven para frenar el contagio de enfermedades propias del invierno como el virus sincicial respiratorio (VRS), que fue el que generó una saturación de los CTI pediátricos en 2023. Este “se trasmite fácilmente de persona a persona a través de secreciones (gotitas) respiratorias que se emiten al toser o estornudar”, y sus síntomas suelen duran entre una y dos semanas.

El director del hospital pediátrico Pereira Rossell, Álvaro Galiana, dijo a Informativo Carve del Mediodía que las vacaciones de invierno que comienzan este viernes ayudarán a mitigar la velocidad de los contagios.

El centro asistencial tiene actualmente unos 40 niños internados por VRS, algunos de ellos en CTI, con ventilación o asistencia con oxígeno.

“Es una cifra importante, aunque no es algo no abarcable o que genere un verdadero problema asistencial”, destacó Galiana, aunque aclaró que el hospital no está saturado.

Los niños menores de un año son los afecta con mayor severidad por este virus, en particular los recién nacidos.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista también en Spotify.