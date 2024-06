Sánchez: “Delgado habla de un segundo piso de transformaciones pero no es capaz de reivindicar dónde está la muy buena gestión de este gobierno”

Yamandú Orsi es uno de los precandidatos que se ubica como favorito en las encuestas, no solo en la interna del Frente Amplio, sino que también lo hace en la medición general por la Presidencia.

Ya en la recta final, a menos de una semana de las elecciones internas, los precandidatos están haciendo los actos de cierre de campaña. Orsi cerró con un acto en Las Piedras. El exintendente canario destacó la importancia del programa conjunto del Frente Amplio y le pidió a los militantes que vayan a votar el próximo domingo.

En sus actos Orsi insiste con algunos énfasis programáticos, por ejemplo generar una segunda reforma de la salud, combatir la pobreza infantil, y el narcotráfico.

El senador frenteamplista (MPP), Alejandro Sánchez, jefe de campaña de Orsi, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a las propuestas del precandidato de cara a las internas.

Para Sánchez, Orsi tiene la capacidad de llevar adelante el proceso de transformaciones que el país necesita, ya que tiene capacidad y liderazgo para hacerlo.

“El Uruguay necesita muchos más acuerdos para las transformaciones que tiene que hacer. Este gobierno ha entrado a las patadas, y (ha instalado la idea de que) los malvados somos el Frente Amplio. El Uruguay precisa muchos mas acuerdos para las transportaciones que tiene que hacer”, sostuvo.

El legislador expresó que el país está estancado, debido a una gestión de gobierno que ha generado “retrocesos” en varios aspecto, como por ejemplo en la distribución de ingresos, pero que además, no ha tomado las decisiones correctas para enfrentar un mundo muy competitivo. “El Uruguay no avanzó en tecnología, no avanzó en innovación, en nuevos mercado, en nuevos procesos productivos”, por lo que el próximo gobierno deberá tomar grandes decisiones para revertir esta situación.

En su opinión el país necesita poner el foco de forma urgente en la infancia, en el aumento de la productividad y la producción del país con le objetivo de generar más recursos para hacer frente a los desafíos de la salud, la educación y la construcción de viviendas. Además, dijo que es fundamental generar trabajo digno y de calidad.

Diferencias entre Cosse y Orsi

Sánchez entiende que lo que se está discutiendo en estas elecciones internas es cuál de los precandidatos puede llevar adelante de mejor forma la tarea de gobernar a través del programa del Frente Amplio. “Estamos discutiendo quién lo hace mejor, no que las virtudes de uno sean defectos del otro. Orsi, para mi, lo hace mejor que Carolina (Cosse). Lo hace mejor en la convocatoria, en el liderazgo de equipos y en la construcción de puentes de diálogo para aquellos que Yamandú llamó como ‘la revolución de las cosas simples’”, resaltó.

Respecto a las críticas de quienes dicen que elegir entre Cosse y Orsi es elegir entre los comunistas y los tupamaros, sostuvo que es un discurso “anticuado y pasado de época, que ya no convence a nadie”.

“El MPP, desde el 2004, ha sido la principal fuerza dentro del Frente Amplio. Hemos tenido la mayor cantidad de legisladores durante todos esos procesos, y lo que pasó fue que hubo un gobierno que fortaleció la democracia, con todos los errores que tuvo, pero en Uruguay nadie puede decir que en los quince años del Frente Amplio no se fortaleció la democracia, el crecimiento económico, no se mejoró el ingreso de los hogares, no se hicieron grandes transformaciones”, enfatizó.

En esta línea dijo que “el discurso de la radicalización del Frente es un discurso trasnochado”.

En particular apuntó contra el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sobre quien dijo que “tiene una especie de doctorado en el Frente Amplio” ya que siempre está hablando del partido y preocupado por lo que pasa dentro del mismo.

“Creo que eso es porque no puede defender lo que ha hecho este gobierno. Habla de un segundo piso de transformaciones pero no es capaz de reivindicar dónde está la muy buena gestión de este gobierno. En seguridad, que prometieron la solución, estamos en un problema. En comercio exterior nos peleamos con todo el Mercosur y no logramos un solo acuerdo internacional con nadie, no logramos entrar en un nuevo mercado relevante, no logramos incorporar ninguna inversión nueva del exterior, no logramos bajar un solo arancel a los productos uruguayos”, apuntó.

Respecto a las declaraciones del senador comunista Juan Castillo, quien se manifestó en contra de que el economista Gabriel Oddone sea designado ministro de Economía en un eventual gobierno de Orsi, dijo que que se trata de una polémica ficticia porque aún no existe un nombramiento formal para ningún cargo.

También contó que mantuvo una charla con Castillo, a quien le planteó que le parecía raro que tuviera una visión tan negativa sobre Oddone cuando tiene muchas similitudes con Pablo Ferreri, que es el referente en economía de Carolina Cosse.

“El debate sobre quienes van a ser los equipos que van a conducir un eventual gobierno del Frente Amplio es después de ganar el gobierno, no antes. Discutir antes sería vender la piel del oso antes de cazarlo”, sentenció.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista también en Spotify.