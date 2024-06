Faig (coordinador de programa de Raffo) sobre fórmula presidencial: “El Partido Nacional le debe muchísimo a Laura”

A menos de una semana de que se desarrollen las elecciones internas en las que se definirán los candidatos de los distintos partidos políticos que competirán en octubre por la Presidencia, Laura Raffo se posiciona segunda en las encuestas. Además, es señalada como una de las posibles compañera de fórmula de Álvaro Delgado, quien figura como favorito dentro de la interna blanca.

La campaña de Laura Raffo, que la ha llevado a desarrollar una campaña extensa a lo largo de todo el país para darse tanto a ella como a sus propuestas, que tienen un foco muy fuerte en materia de seguridad y de economía, fundamentalmente en el costo de vida de los uruguayos.

El coordinador general de las propuestas programáticas de Raffo, Francisco Faig, hizo zoom en Informativo Carve del Mediodía a las propuestas más importantes de la precandidata en la recta final de cara a las elecciones internas de este domingo.

Raffo plantea una continuidad a las transformaciones que inició el gobierno de Luis Lacalle Pou aunque plantea ir más allá. Entiende que su programa está focalizando en solucionarle los problemas a la gente, por lo que plantea generar más puestos de trabajo, principalmente para los jóvenes, bajar el costo de vida de los ciudadanos, mejor el acceso a los servicios de salud y atender de forma urgente la situación en materia delictiva.

“El partido precisaba una interna competitiva y la tuvo, y el principal actor de esa interna competitiva es Laura Raffo, que trae consigo una renovación de discurso, de generación etaria y de un sector nuevo como es Sumar. Todos esos movimiento internos al Partido Nacional le hacen mucho bien al mismo partido, ya que lo hacen muy seductor para la instancia de octubre y noviembre”, enfatizó Faig.

Respecto al programa de la economista, Faig destacó que tiene una “impronta bien de Laura (Raffo), que es una especie de mandato, que es hacer política haciendo propuestas, hablándole a la gente sobre lo que realmente le importa”, ya que la política es “un instrumento al servicio de la gente, y, por tanto, lo que tenemos que proponer son contenidos que atañen al cotidiano de la gente, en la economía, en la seguridad, en la salud, en la educación”.

Estas medidas se basaron en reclamos que recibió por parte de la ciudadanía en el marco de sus giras por todo el país.

Raffo se comprometió a crear 15 mil puestos de trabajo en el primer año, a partir de una medida de incentivos empresariales. El foco está puesto en emplear a aquellas personas que no cuentan con capacitación y que, de otra forma, es difícil que cuenten con una oportunidad.

En referencia a sus propuesta en materia de seguridad, aseguró que en la actual gestión se bajaron las cifras de delitos, tanto rapiñas, hurtos, abigeato e incluso la cantidad de asesinatos. “El camino es el correcto, pero hay que hacer más cosas”, reconoció Faig, quien agregó que el programa de Raffo propone implementar mayor tecnología, respaldar más a la Policía, y, fundamentalmente, trabajar en la prevención de estos delitos.

“Debemos seguir teniendo una mano dura hacia el delito. en eso nos diferenciamos radicalmente del Frente Amplio. Por eso tenemos que seguir construyendo prisiones. No somos de la idea de que hay que dar señales de que no pasa nada si robas, y si el delito no es tan grave. El delito siempre es delito y tiene que ser perseguido, y si tiene que ir con cárcel, que haya cárceles”, aseguró.

También fue consultado respecto a la posibilidad de que Raffo no sea elegida por Delgado como compañera de fórmula si gana las internas. Según informó el semanario Búsqueda, el comando de Delgado mandó a hacer un estudio de opinión pública para evaluar el desempeño de tres posibles compañeros: la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el exministro de Salud, Daniel Salinas, y la propia Raffo.

Al respecto Faig dijo que no hay que ningunear más el esfuerzo de los blanco. “Salinas tiene todo mi respeto pero no es blanco, Arbeleche ha dicho públicamente que no está interesada en la vicepresidenta, y el respecto entre los sectores blanco exigen que seamos consciente de que el sacrificio personal, humano y de tantos miles de militantes hace que naturalmente quien llega primero gana y el segundo comparta” la fórmula.

Agregó que el Partido Nacional “le debe muchísimo a Laura Raffo, en el sentido de que protagonizó una interna con muchísima altura y muchísimo nivel, con propuestas, siempre pensando en positivo y rescatando la unidad del país”.

