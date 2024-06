Cardozo (FOICA) “Hay muchos frigoríficos para el volumen de faena que tiene Uruguay”

Los frigoríficos Rondatel (en Rosario) y Lorsinal (en Montevideo) es inminente que se presenten a concurso de acreedores y por lo tanto no retomarán su actividad. De esta forma se verán afectados cientos de trabajadores, además de remitentes de ganado y otros proveedores.

Ambos frigoríficos pertenecen al grupo chino Sundiro Holding.

En ese ámbito, el Ministerio de Trabajo confirmó que los trabajadores dispondrán hasta fin de año del beneficio del seguro de desempleo que se ha ido extendiendo desde el año pasado.

Lorsinal faenó por última vez en mayo de 2023, mientras que Rondatel lo hizo hasta julio de ese año.

El presidente de la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines (FOICA), Martín Cardozo, dijo a Informativo Carve del Mediodía que en el mes de abril se instaló un representante de la multinacional china para negociar el plan de pago con los acreedores. Sin embargo, esto no se concretó por lo que los acreedores recurrieron a realizar una demanda judicial.

La medida afecta a unos 700 trabajadores en las dos plantas, que llevan un año sin actividad. En diciembre, cuando se termine el seguro por desempleo especial que rige actualmente, y si no hay una resolución concreta, los trabajadores se sumarán a la demanda de los acreedores.

Por otra parte, se refirió a la situación del frigorífico salteño Daymán Meat, de capitales brasileños, que resolvió en el mes de mayo interrumpir su actividad “por tiempo indefinido”, debido a la dificultad para conseguir animales para faena.

Los trabajadores fueron enviados a un seguro de paro por cuatro meses. La intención es reanudar la actividad, cuando “la zafra mejore”, indicó la empresa, donde trabajan unas 160 personas. La firma agregó que durante este detenimiento de actividades “los socios organizarán las deudas y los pagos pendientes”.

Daymán Meat se dedica al procesamiento de ovinos, colocando cortes en el mercado interno y en el exterior, sobre todo en Brasil.

Cardozo señaló que es una situación muy compleja porque la empresa mantiene tiene deuda con los trabajadores, por licencias de 2023, aguinaldos y días trabajados. Además, la empresa no da señales, no atiende a los representantes de los trabajadores y dicen que no tienen fondos para reactivar la planta.

La suma la duda que mantiene esta empresa con los trabajadores supera los 200 mil pesos.

Por ese motivo, la próxima semana se convocará a las cámaras empresariales a una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo.

Consultado respecto a la situación de la industria frigorífica, Cardozo opinó que es “compleja” y que “hay muchos frigoríficos para el volumen de faena que se hace en el país”. Tenemos tres o cuatro frigoríficos (Tacuarembó, Las Piedras, Pando, San Jacinto, La Caballada y Yí) que tienen una forma de trabajar uniforme todo el año, que son excepciones”, agregó.

