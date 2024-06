Liberados: El programa de ACDE que transformar los perjuicios en oportunidades

Cada día 27 personas recuperar la libertad en Uruguay. Esto ubica al país en el décimo lugar en el mundo en cuanto a cantidad de reclusos.

En este contexto es que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), lanzó hace un año su iniciativa denominada “Liberados”, que se centra en ofrecer oportunidades laborales a quienes salen de los centros de reclusión.

El objetivo de este programa es bajar las cifras de reinserción, que, de acuerdo a las cifras oficiales rondan el 70%, y generar oportunidades para todos. En otras palabras, transformar los prejuicios en alternativas, construyendo caminos de reintegración, fomentando la inclusión y restaurando la dignidad de aquellos que superaron su condena.

La mayoría de los casos de las personas que reinciden lo hacen poruqe no tienen capacitación, no fueron acompañados o porque no pudieron acceder a un trabajo digno.

Liberados es una iniciativa de la ACDE en la que trabaja en conjunto con el Ministerio del Interior, la DINALI y más de 30 empresas.

La coordinadora y líder del proyecto, Teresa Cometto, química y doctora en administración de profesión, contó en Informativo Carve del Mediodía sobre cómo inició esta iniciativa, cómo se está ejecutando y los resultados que han obtenido desde que se está implementando, entre otros temas.

Conocé más sobre el proyecto aquí.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista también en Spotify.