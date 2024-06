Sindicatos de la pesca realizarán una denuncia ante Fiscalía por agresión de policías en manifestación

Durante la mañana de este miércoles re registraron incidentes entre la policía y sindicatos vinculados a la pesca que se movilizaron frente al Ministerio de Trabajo para reclamar por los problemas que atraviesa el sector.

La Intergremial Marítima, integrada por el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay (Sudeppu) y el Centro de Maquinistas Navales, reclama que hace seis meses que no pueden trabajar y afirman que las empresas son responsables.

Los disturbios se generaron cuando la Policía le pidió a los manifestantes que despejaran la calle para que al menos un carril pudiese usarse para circular, pero en el tumulto hubo gritos, insultos y empujones. Al subir la tensión los efectivos efectuaron disparos con balas de goma.

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, se expresó sobre este hecho en su cuenta de X, y aseguró que un dirigente sindical y un trabajador de los medios de comunicación resultaron heridos como consecuencia del accionar policial.

Urgente. Me trasladé al MTSS para informarme de un hecho aberrante, ante una movilización pacífica del Suntma la policía reprimió y lastimó al Cro Sergio Somaruga, pregunté el nombre del responsable de la represión y un camarógrafo de canal 4 me muestra que también lo lastimaron. — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) June 5, 2024

El presidente del Suntma, Alexis Pintos, dijo a Informativo Carve del Mediodía que la manifestación se estaba llevando adelante de forma pacífica, aunque violando la normativa de no cortar la calle.

Se realizará una denuncia ante Fiscalía por las agresiones que sufrieron más de 25 personas, resaltó Pintos.

La movilización se estaba desarrollando en paralelo a una instancia de negociación con autoridades del Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto del sector, que provoca que la flota esté parada desde hace seis meses.

La reunión fue suspendida y aún no hay una fecha para una nueva instancia para retomar la negociación.

“Acá no hay conflicto gremial, acá lo que hay es un paro empresarial. Los empresarios, que les deben plata a la gente, dicen que hasta que el gobierno no asista las demandas que ellos quieren, en materia de quita de impuestos y exoneraciones, no pueden sacar los barcos al agua”, indicó Pintos.

