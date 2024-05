Economista Licandro sobre cierre de planta de FNC en Minas: “Esto tiene olor al Uruguay de los vivos”

Varias son las empresas que en las últimas semanas han anunciado que dejarán de operar en el país por problemas económicos. Una de ellas fue la Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), que informó sobre el cierre de su planta en Minas (Lavalleja), lo que provocó que el sindicato convocara a una huelga general, que podría extenderse a otros sectores en los próximos días, y generó preocupación en las autoridad, que trabajan para buscar medidas con el objetivo de salvar 150 puestos de trabajo.

Al igual que esta hay otras empresas que sostienen que la carga tributaria y los altos costos no le permiten cumplir con sus obligaciones.

El economista José Antonio Licandro, especialista en asuntos macroeconómicos y de política monetaria, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a este asunto y a la forma en la que se está atendiendo esta situación.

En primera instancia, el economista destacó que este anuncio se hizo en medio de la campaña electoral, a menos de un mes y medio de las elecciones internas, buscando una reacción de parte del sistema político, ya que “a ningún gobierno le queda simpático que cierre una planta y no se haga nada” para preservar los puestos laborales.

“Es lógico que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria se preocupen, pero no es lógico que haya que salir a atajar cualquier penal. No es una noticia agradable que una empresa quiera cerrar una planta, pero hay que evaluar qué es lo mejor para el país y no para los 150 empleados, para la empresa, o para mi interés político. Hay que pensar en código país”, señaló.

También sostuvo que se trata de una empresa multinacional que cotiza en bolsa, con una valor de capitalización que roda los 135 mil millones de dólares, es decir, dos PIB anuales de Uruguay. “¿A esa empresa es la que vamos a subsidiar devolviéndole el Imesi que se le quitó hace dos o tres años? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Menos de 150 puestos de trabajo en la localidad de Minas? ¿Cuál es el costo de eso? ¿Dónde tenemos las prioridades como país?”, cuestionó.

En paralelo afirmó que el costo de preservar estos puestos laborales lo van a pasar a pagar los consumidores, y ese dinero el Estado lo va a dejar de usa para otra cosa.

“Esto tiene gran olor al Uruguay de los vivos”, afirmó Licandro, y agregó que no debería ser la prioridad del país.

A su vez, cuestionó las ventajas impositivas que se otorgan a grandes empresas y, en cambio, los costos que deben pagar las pequeñas industrias.

