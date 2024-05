La popera | El universo conspira

El pasado miércoles se estrenó en la plataforma argentina de la Universidad Tres de Febrero (UN3 TV) en forma gratuita. la serie uruguaya “El universo conspira”, escrita y dirigida por Leonardo Pintos, y protagonizada por Bruno Acevedo y Bruno Brandolino.

Se trata de un ensayo sobre el amor en formato serie. Consta de 8 capítulos de entre 15 y 20 minutos, que también está disponible en la plataforma Filmin de España.

La serie cuenta la historia de Bruno A. y Bruno B, ambos viven en Montevideo pero no se conocen. Bruno A. solo busca experimentar en vínculos que no impliquen un compromiso y Bruno B. desea enamorarse. Una serie de eventos que involucran a los amigos de ambos, desencadenan que los dos Brunos vislumbren la posibilidad de enamorarse en el día de la marcha de la diversidad. No parece haber oportunidad para que Bruno y Bruno se conozcan. Sin embargo, el universo conspira.

A ritmo de Tanco conversó con el realizador y guionista de la serie.

