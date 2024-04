Vega: La obra de trasvase del río San José “es la regasificadora de este gobierno”

El diputado Cesar Vega, precandidato a la Presidencia por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), habló en Informativo Carve del Mediodía sobre su propuesta de cara al próximo período electoral, los proyectos que impulsó durante la actual legislatura y varios asuntos ambientales que enfrenta el país.

También se refirió a la interpelación que hará al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y a autoridades de OSE por las obras de trasvase del río San José al Santa Lucía realizadas durante la última sequía.

Las autoridades comparecerán el 8 de mayo ante el plenario de Diputados.

Sobre este tema, el científico Marcel Achkar, de la Facultad de Ciencias, dijo al semanario Brecha que se gastaron “35 millones de dólares de algo que funcionó tres días”. Agregó que en la obra “los cuidados ambientales fueron mínimos” y dijo que luego de que se volvió a las condiciones normales de agua, el trasvase, que se había roto con el aumento del caudal del río, se abandonó y a los pocos días “había generado un frente de erosión importante en la ribera oeste”.

Al respecto Vega señaló que la obra, que se trata de una obra que costó mucho al país pero que será desarmada, y aún no se sabe cuánto costará esa tarea. A su vez, indicó que “cada metro cúbico que bombeó costó una decena de miles de dólares”. Esto quiere decir, según la visión de Vega, que se trató de una obra que implicó un alto costo para el país, teniendo en cuenta los pocos días que estuvo en funcionamiento.

Además, cuestionó el daño ambiental que causó para su armado y lo que implicará su desmantelamiento. “Generó un daño muy grande en el río, ya que se hicieron dragados y represas, y para eso hay que entrar en los montes nativos y romperlo, y luego el daño por donde pasan los caños”, agregó.

El legislador entiende que esta cañería debería extenderse por 8 kilómetros hasta Aguas Corrientes para tener una solución ante otros eventos extremos. “Tenemos que empezar a prepararnos de otra manera. No podemos estarle pidiendo al pueblo 30 millones de dólares para hacer una obra que funcione dos días y después pedirle 10 millones para desarmarla”, enfatizó.

En paralelo, Vega comparó esta obra con la planta regasificadora de Gas Sayago realizada durante el gobierno del Frente Amplio, que implicó una pérdida de 213 millones de dólares, los cuales se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado, a través de sus accionistas UTE y Ancap.

“Esta obra es la regasificadora de este gobierno”, añadió.

Tras asumir su banca luego de ser apoyado por 33 mil votos, aseguró que iba a comenzar una campaña de juntada de firmas para la eliminación del Senado, para que la ciudadanía decida si quiere mantener esta cámara o si prefiere ir a un Poder Legislativo unicameral, basado en la experiencia de más de 70 países.

“Algunos constitucionalistas me han dicho, cuando le hemos hecho la propuesta, es que el Senado representa una especie de garantía, pero yo creo que no es garantía de nada. Las cosas cuando se discuten muy bien en Diputados, que es donde hay una verdadera representación, mucho más verdadera de la que hay en el Senado (tiene garantías). Olfateo que en Diputados es donde está la vía democrática del país. Alguna vez fui a la barra del Senado y la verdad que me dio bastante vergüenza”, manifestó.

A su vez, dijo que si llega a ser senador hablará una única vez, donde expondrá su postura respecto a el rol que cumple, e impulsará la recolección de firmas para convocar un plebiscito para eliminar el Senado.

