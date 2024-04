Suntma denuncia “deudas millonarias” de empresarios con trabajadores de la pesca: “No podemos seguir financiando con nuestros haberes la mala gestión de las empresas”

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) denunciaron que los sindicatos que integran la intergremial de la pesca impidieron el zarpe de un buque pesquero que estaba pronto para partir a faenar.

En un comunicado, las gremiales condenaron “enérgicamente el destructivo y deliberado accionar de los sindicatos y la persistente inacción de las autoridades, que no solo habilita los excesos sindicales, sino que contempla, sin inmutarse, la desaparición de una industria completa”.

El presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), Alexis Pintos, dijo a Informativo Carve del Mediodía que lo que ocurrió fue “una demora” en la salida del buque, debido a “deudas cuantiosas” y “millonarias” que mantiene con los trabajadores el presidente de la CAPU, Ricardo Piñeiro, dueño de ese barco.

Según aseguró Pintos, algunos de estos adeudos se remiten al año 2022, entre licencias y créditos laborales, además de retenciones sindicales correspondientes a 2023.

Esta situación se ha planteado en los ámbitos ministeriales y en los Consejos Consultivos, sin llegar a una resolución ya que los empresarios aseguran que no tienen dinero para pagar las deudas. También dijo que en algunos casos los trabajadores reciben cobros semanales de cinco o diez mil pesos cuando se les debe sumas muy grandes.

“Los trabajadores no podemos seguir financiando con nuestros haberes la mala gestión de las empresas. No somos culpables. Desde hace cuatro meses estamos inactivos, y encima no podemos cobrar los créditos laborales que tenemos desde 2023, habiendo trabajado. Lo que exigimos es que respeten los acuerdos vigentes y las formas de pago. Lo que se hace es dar vuelta la situación, para que los trabajadores seamos los que quedamos como los malos, los que no dejamos salir a trabajar”, indicó.

A su vez, cuestionó que se alegue que no tienen recursos para pagar las deudas y para salir a trabajar pero sí pueden permitirse estar cuatro meses inactivos. “No entendemos cuál es la crisis inventada, esta crisis artificial que hicieron. Claramente lo que quieren son exoneraciones del Estado, presentar una plataforma en los Consejos de Salario a la baja, limpiar sus deudas con el Estado (BPS, Dinara)”, sostuvo.

En paralelo, Pintos aseguró que hay empresas, muchas de ella de pequeño porte, que no tienen ningún tipo de problema, que están trabajando activamente, vendiendo el pescado a precios convenientes y que no mantienen deudas con sus trabajadores. Incluso, muchas de ellas están invirtiendo, entre otras cosas, en la compra de nuevos barcos.

“Se trata de una practica que no es nueva. Cuando llega cierta época del año no quieren salir a trabajar, empiezan las rupturas de barcos misteriosas, por ejemplo”, indicó.

Directamente hay unos mil puestos laborales que dependen de este sector, a los que se suman otros tres mil, que están relacionados de forma indirecta. Varios de los trabajadores que actualmente no están trabajando se encuentran cobrando un seguro de paro especial, negociado por el sindicato en el mes de febrero.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista también en Spotify.