García: “Yo no quiero un país barato para vivir. En el mundo hay muchos países baratos y hay que ver cómo vive la gente”

El líder de Plataforma y coordinador de la Comisión del Programa del Frente Amplio, Álvaro García, se refirió en Informativo Carve del Mediodía al camino que trazará su sector de cara a las elecciones internas en la carrera por llevar nuevamente a su partido a la Presidencia de la República.

En marzo los sectores Plataforma y Magnolia retiraron su apoyo a la precandidatura de Mario Bergara y viraron su respaldo a la postulación de Yamandú Orsi de cara a las elecciones internas del 30 de junio.

Esta decisión provocó que el senador frenteamplista diera un paso al costado y bajara completamente su precandidatura.

La decisión se da en el marco de en una elección interna polarizada entre Orsi y Carolina Cosse.

De cara a las elecciones nacionales Plataforma se presentará bajo el sublema Progresistas, Lista 76, junto a otras sectores del Frente Amplio. Actualmente están en conversaciones con otros sectores que apoyan a Orsi, como la Vertiente Artiguista, el sector Participar, Articular y Redoblar (PAR), liderado por la diputada Cristina Lustemberg, el del exintendente de Montevideo, Daniel Martínez, y el grupo del exdiputado colorado Fernando Amado (Unir).

Se trata de un grupo de frenteamplistas “bajo una idea progresista y seregnista”, resaltó García, quien recordó que se repite la alianza presentada en las elecciones de 2019, que resultó el segundo sublema más votado dentro del Frente Amplio.

Además, enfatizó que estas alianzas tienen por objetivo “sumar espacios y simplificar el mapa del Frente” de cara a las nacionales. Progresistas apunta a instalar la impronta que el Frente Amplio tuvo durante los quince años en los que fue gobierno, centrado en lo económico y lo social bajo la guía del exministro y ex vicepresidente Danilo Astori.

Por otra parte, García se refirió a las bases programáticas del Frente Amplio sobre la cuales se viene centrando su campaña. Se trata de un documento que está compuesto de 120 páginas, divididas en siete ejes temáticos. Más de mil personas participaron en la elaboración de este documento. Este será la base del programa de gobierno de quien resulte ganador en las internas de junio.

Respecto a la afirmación sobre que Uruguay es un país caro tanto para vivir como para invertir, García dijo que es de los que piensan que un país barato no favorece a nadie. “Yo no quiero un país barato para vivir. Tampoco quiero un país caro. Hay muchos países baratos en el mundo y hay que ver cómo vive la gente. Nosotros lo que queremos es ir a mayores niveles de calidad, no queremos igualar hacia abajo”, enfatizó.

En ese sentido dijo que lo que necesita el país es que se aplique una serie de políticas públicas y de bienes públicos para volver al Estado más eficaz y eficiente.

