Internacionales | Ataque de Israel a Irán fue una advertencia para demostrar poderío de los israelíes

Irán recibió un ataque aéreo en la madrugada de este viernes, que se presume fue lanzado por Israel en represalia por el bombardeo del fin de semana pasado.



El ataque se produjo en la provincia de Isfahán, muy cerca de la mayor central nuclear de Irán, pero no causó daños.



Israel no ha reconocido oficialmente la operación hasta el momento, pero medios internacionales dan como un hecho la autoría israelí.



Según el diario israelí The Jerusalem Post, que cita fuentes anónimas, la ofensiva buscaba mandar la señal de que Israel no quiere una guerra regional, pero que aun así tiene la capacidad de atacar las instalaciones nucleares iraníes, si así lo decide.

El gobierno de Irán, en tanto, ha dado a entender que no planea responder al ataque de Israel. Además, los medios estatales iraníes se esfuerzan en subrayar la aparente tranquilidad con la emisión de imágenes festivas y turísticas.



Al mismo tiempo, la ofensiva israelí en la Franja de Gaza continúa, y los muertos en el enclave palestino ya superan los 34.000 desde que comenzó la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, el pasado 7 de octubre.



El corresponsal de Carve en Europa, Tomás Friedmann, destacó en Informativo Carve del Mediodía que se trata de un ataque muy particular, ya que no causó muertos ni heridos y provocó muy pocos daños materiales.

Fue una “operación quirúrgica”, para mandarle un mensaje a Irán de advertencia respecto a que Israel tiene la capacidad técnica y militar de entrar al país, ir a los lugares claves, y destruirlo si quiere, resaltó Friedmann.

