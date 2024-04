Ministerio de Transporte asegura que Copsa cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones con los trabajadores

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) se declaró en estado de alerta debido a que la empresa Copsa debe aproximadamente la mitad del salario correspondiente a marzo a sus trabajadores y reanudará los pagos el miércoles de la semana que viene.

La empresa informó a sus trabajadores que no puede afrontar sus obligaciones debido a que tuvo que pagar una cuenta de DGI y BPS.

Además, la empresa mantiene varias deudas por concepto de aguinaldo y salario vacacional desde 2021. Son más de 800 los trabajadores afectados, entre asalariados y pequeños propietarios.

En la mañana de este jueves se llevó adelante una reunión en el Ministerio de Trabajo (MTSS), de la que participaron representantes del Ministerio de Transporte (MTOP).

El dirigente de la Unott, Miguel Marrero, dijo a Informativo Carve del Mediodía que la reunión con las autoridades no dejó avances de ningún tipo, por lo que se analizada la posibilidad de convocar a un paro debido a que la situación, que se arrastra desde hace varios años, es insostenible.

“Hemos hecho un montón de convenios de pago que la empresa los incumple o los cumple parcialmente. Se les planteó si había una fórmula de pago, como para distender un poco la situación, pero se nos dice que no tienen rubros”, agregó.

Marrero destacó que la empresa mantiene un conflicto de mucho tiempo con el MTOP, ya que alega que la tarifa establecida no le alcanza para cubrir los costos. “La forma de presionar es poner de rehenes a los trabajadores y a los usuarios. Dicen que no tienen plata pero además no tienen una fórmula para hacer el pago”, resaltó el trabajador.

En paralelo contó que en la reunión que se llevó adelante este jueves en el MTSS la representante del MTOP aseguró que, de acuerdo a los estudios realizados por la cartera, la empresa cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones.

La representante de la cartera también resaltó que las cifras de venta de boletos ha aumentado en comparación al año pasado, añadió Marrero.

