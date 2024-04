San José: vecinos reclaman por mayor seguridad y piden la presencia de la Guardia Republicana en Ciudad del Plata

Vecinas y vecinos de Ciudad del Plata hicieron un corte parcial en la ruta 1 el pasado viernes en reclamo de mayor seguridad, donde también pedían la presencia de la Guardia Republicana. En diálogo con Todo Un País el jefe de Policía de San José, Atilio Rodríguez señaló que actualmente hay presencia esporádica de la Guardia Republicana y que no depende de la Jefatura la presencia permanente de la misma.

El jefe de policía Rodríguez dijo que cuando asumieron, la realidad de Ciudad del Plata era otra a lo que es actualmente. “La Guardia Republicana hizo su trabajo en ese momento para aparear y ayudar también a la jefatura en lo que tiene que ver con el índice delictivo que había en aquel momento y que fue revertido totalmente”, explicó Rodríguez.

Rodríguez explicó que los delitos más frecuentes son hurtos y rapiña y agregó que no se ha visto un aumento significativo en los delitos hoy en día, pero se está trabajando en reforzar la seguridad en el área. “No estamos diciendo que no haya delitos ni que se haya solucionado ni que no haya que mejorar o arreglar alguna cosa”, agregó Rodriguez.

“Estamos atentos a los reclamos de los vecinos y en base a eso hemos incrementado personal. Unos 22 policías aproximadamente más de los que ya había existentes y se han incorporado nuevas unidades al patrullaje que se realiza diariamente en Ciudad del Plata”, dijo Rodríguez.