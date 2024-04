Verri: “Lacalle Pou tiene mucho más de batllista que de herrerista”

El subsecretario de Industria, Walter Verri, se refirió, en entrevista con Informativo Carve del Mediodía, al desarrollo del hidrógeno verde en Uruguay, la transición energética y la Estrategia Nacional de Economía Circular, que fue presentada este jueves, entre otras cuestiones.

También habló sobre la suscripción a un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos, con el objetivo de promover el desarrollo de tecnologías críticas y emergentes. Se trata de un acuerdo que establece un plan de acción bilateral en las áreas de semiconductores, inteligencia artificial, flujos de datos, energía limpia, telecomunicaciones, ciberseguridad y biotecnología.

A su vez, se refirió a algunas cuestiones políticas y a la vigencia del batllismo en la actualidad.

La denominada “segunda transición energética” que está desarrolla el actual gobierno y que tiene como eje, precisamente, la descarbonización, especialmente de los sectores de la industria y el transporte que son los responsable de gran parte de las emisiones de carbono de la matriz energética uruguaya.

Para lograr este cambio se apuesta al hidrógeno verde y sus derivados, y, con este objetivo, a fines de febrero el gobierno firmó un contrato de entendimiento con la empresa HIP para construir una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, para producir este tipo de energías renovables bajas en emisiones.

Esta planta produciría combustibles sintéticos para lo cual utilizaría el dióxido de carbono que emerge de las cadenas de biomasa y también hidrógeno verde, que sería generado a partir de energías renovables. La próxima etapa implica realizar un estudio de factibilidad para verificar que estén dadas las condiciones para su desarrollo. De ser así se efectivizará su instalación, con lo cuál pasaría a convertirse en la mayor inversión privada de la historia del país, ya que alcanzaría los 6.000 millones de dólares y generaría unos 3.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción.

Este asunto fue fuertemente cuestionado desde un principio por varias organizaciones civiles, la oposición e incluso miembros del oficialismo, debido a que el memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno y HIF Global fue confidencial.

Al respecto, Verri dijo que se trata de un contrato que no tiene “ningún tipo de afectación para el Uruguay”, debido a que no es vinculante, por lo que no asumió ninguna responsabilidad.

En esta línea, expresó que el contrato fue declarado confidencial ya que contiene información sensible para la empresa, que podría ser utilizada por sus competidores debido a que tuvo que transparentar ante el gobierno algunas cuestiones fundamentales del negocio.

El subsecretario de Industria aseguró que si se concreta la firma de un contrato propiamente dicha, que dé inicio a la instalación de empresa en el país, será debidamente informado, con todas las garantías que lo requiere.

El subsecretario también destacó que lo que buscó la actual administración fue avanzar “lo más rápido posible” para dejar sentadas las condiciones de un país que es proclive a atrae y captar proyectos de generación de hidrógeno y derivados verdes.

“Uruguay se podría convertir en un exportador neto de derivados de hidrógeno, y hacia allí empezamos a avanzar, analizando temas ambientales, las infraestructuras, las reglamentaciones de seguridad para poder manipularlo, el uso del agua, entre otras cuestiones”, agregó.

Verri aseguró que el agua que requiere el desarrollo de hidrógeno es “infinitamente menor” que el que se necesita para cualquier otra actividad que se utiliza actualmente en el país, ya sea para consumo humano, agropecuario o industrial.

“El uso humano, es decir, lo que tomamos del rio Uruguay para nuestra vida diaria, implica el uso cien veces más de lo que implica el uso de cualquier planta de hidrógeno, por más grande que sea”, enfatizó.

Por otra parte, se refirió a la carrera preelectoral que se está llevando adelante, de cara a las internas que tendrán los partidos políticos el 30 de junio para elegir el candidato que competirá por la Presidencia.

Verri es miembro del sector Batllistas del Partido Colorado, que apoya la precandidatura del exministro de Turismo, Tabaré Viera, por considerar que este es quien representa de mejor forma las ideas de José Batlle y Ordóñez.

“Soy un hombre del batllismo, me considero producto del batllismo. Vengo de un hogar de clase media trabajadora, y gracias a ese batllismo pude estudiar, desarrollarme y llegar a ser viceministro de Industria. Creo que la coalición, que vino para quedarse, necesita batllismo. Es difícil que a un gobierno le vaya bien si no tiene una impronta batllista”, resaltó.

Consultado respecto a la decisión que tomó el bisnieto de Batlle y Ordóñez, el excolorado José Franzini Batlle, quien abandonó el partido y se sumó al Frente Amplio (Espacio Socialdemócrata Amplio), Verri opinó que este partido no representa las ideas del dos veces presidente de la República.

“Si el Frente Amplio representa al batllismo (estos seguro que) Batlle y Ordóñez si reviviera se vuelve a morir porque nunca hubiera pensado como el Frente Amplio. Jamás hubiera defendido dictaduras crueles como las de Cuba o Venezuela. Batlle y Ordóñez no pensaba que emparejando para abajo es como se mejora la sociedad, al revés, era contrario al Impuesto de las Rentas (IRPF) porque decía que era un impuesto al que trabajaba. Batlle y Ordóñez no tiene nada de frenteamplista”, afirmó.

Por otra parte, expresó que el gobierno de Luis Lacalle Pou tiene una fuerte impronta de las ideas batllistas. “Lacalle Pou tiene mucho más de batllista que de herrerista”, finalizó.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista también en Spotify.