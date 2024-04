Gurméndez: “El atraso cambiario es la expresión de una enfermedad que tiene el Uruguay que se llama déficit fiscal y gasto público”

Una veintena de precandidatos están compitiendo en la carrera preeliminar con el objetivo de representar a sus partidos políticos en la disputa por la Presidencia. El Partido Colorado es el que suma más nombres en la competición interna. Uno de ellos es Gabriel Gurméndez, quien se desempeñó hasta octubre del año pasado como presidente de Antel.

Gurméndez es ingeniero de profesión. Durante varios años se dedicó a la actividad privada y en 2002 fue nombrado presidente de Antel. También presidió otras instituciones como AFE y OSE y se desempeñó como ministro de Transporte durante cuatro meses (2004).

Fue el primer precandidato colorado en presentar parte de su equipo de trabajo. Entre quienes lo acompañan están Isaac Alfie y Julio de Brun, dos figuras centrales del gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) y que diseñaron su programa económico.

Gurméndez apunta a promover el libertalismo por entender que es el único camino para mejorar la vida a los uruguayos.

Entre sus primera promesas de campaña, el ingeniero aseguró que llevará adelante una reducción impositiva por 500 millones de dólares entre el IASS y el IRPF, lo que tendrá efectos directos en la economía de los uruguayos. A su vez, entiende que es necesario que el país revierta el alto costo del Estado, que influye en el costo de vida de los ciudadanos y que implica que Uruguay sea un país caro tanto para vivir, como para trabajar y producir.

En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, Gurméndez dijo que es el único candidato que se ha comprometido de forma firme y que dijo cómo hacer para reducir impuestos y devolverle a los uruguayos quinientos millones de dólares.

A su vez, se refirió al atraso cambiario, una cuestión que tuvo mucho protagonismo en los últimos meses luego de que la Federación Rural y la Confederación de Cámaras Empresariales, entre otros, pidiera al gobierno que intervenga en el mercado para controlar el precio del dólar y establecer, de esta forma, un valor más alto, que vaya, según su visión, más acorde con la realidad.

“El atraso cambiario es la expresión de un síntoma de una enfermedad que tiene el Uruguay que se llama déficit fiscal y gasto público. En el mediano y largo plazo la solución a los problemas de competitividad pasan por abaratar los costos para vivir, para trabajar y para producir en el Uruguay. Eso supone ir para adelante en las reformas del Estado que están pendientes, el mejor manejo del gasto público y la desregulación, así como mejorar la competitividad”, indicó Gurméndez.

Consultado respecto a las encuestas y a su posicionamiento dentro de las mismas, dijo que una tras otra demuestran que su precandidatura está creciendo, con representación en todos los departamentos, apoyo de figuras de varios sectores y muchos jóvenes . “Nuestro proyecto es de crecimiento, y en ese sentido estoy satisfecho con lo que demuestran las encuestas”, señaló.

A su vez, sostuvo que con respecto al Partido Colorado las encuestas, en función del tamaño de las muestras, tiene un gran margen de error . Algunas encuestadoras aseguran que “más del cincuenta y pico porciento de los colorados consultados no saben, no contestan o no reconocen candidatos que estén vigentes”, agregó.

