Peña sobre voto en contra del PN para ingreso a intendencias: “Cuando no hay argumentos, se descalifica”

En entrevista con el senador Adrián Peña se refirió al proyecto que presentó y que obligaba a las intendencias a ingresar funcionarios por vía concursal y no de manera discrecional. Este proyecto no fue aprobado porque el Partido Nacional no votó la iniciativa.

Peña dijo que es una lástima el resultado final de la votación aunque aseguró que era algo previsible. El senador afirmó que el Partido Nacional tiene sus temas y que el poder de los intendentes es importante.

El senador del Partido Colorado indicó que si alguien ingresa por acompañar a un candidato, se termina condicionando su trabajo.

“Nosotros lo que buscamos sea el concurso y que la excepción sea la discrecionalidad. Hoy sucede lo contrario”, aseguró. Agregó que hay intendencias en las que más del 90% de los funcionarios “entran a dedo”.

Peña criticó a Botana y aseguró que el senador del Partido Nacional es capaz de decir cosas que no son reales. Además afirmó que el proyecto no se pensó desde Montevideo, como dijeron algunos legisladores.

