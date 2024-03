Gandini: “Son socialistas pero no boludos, con la plata de ellos no hacen estas cosas” por eso no están juntando las firmas y les faltan 100 mil

El senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, dijo que se está en la recta final de la campaña, que tendrá la parte más intensa en el último mes.

Gandini habló de cómo han cambiado los medios para comunicarse con los distintos votantes. Agregó que cada vez se suman más, con las nuevas redes sociales.

Gandini dijo que no es de derecha ni de izquierda, que es blanco y en específico Wilsonista.

El precandidato afirmó que hoy es un lugar difícil en el que está en el partido porque el Partido Nacional tiene mayoritariamente a dirigentes Herreristas.

Gandini indicó que todos los precandidatos hablan de que hay que seguir con las transformaciones que llevó adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou. “Eso está bueno porque después vamos a ir todos detrás del que gane” la elección interna.

Gandini se refirió al plebiscito para la reestructuración de deudas de los uruguayos impulsado por Cabildo Abierto y dijo que le reconoce a ese partido que tomó iniciativa sobre un tema en el que hay que buscar una solución pero no comparte la solución que plantea el partido de Guido Manini Ríos.

El precandidato y senador afirmó que el Poder Ejecutivo le dijo que no acompañaran la iniciativa de Cabildo Abierto porque iban a mandar otra solución y “nunca mandaron nada”.

El precandidato dijo que el plebiscito que impulsa el PIT-CNT contra la seguridad social es una barbaridad. Agregó que el Frente Amplio gobernó 15 años y no tocó las AFAP.

“Es una falacia que haya libertad de acción en el Frente Amplio respecto al plebiscito, todos los que están a favor militan y los que están en contra se callan la boca”.

Gandini afirmó que si juntan las firmas, el Frente Amplio pierde la elección porque no hay manera de que un precandidato a la presidencia sostenga que sea viable lo que se propone en el plebiscito.

El precandidato del Partido Nacional dijo que muchos porque son “zurdos”, para ser políticamente correctos dicen que están de acuerdo con el plebiscito o se callan la boca. “Son socialistas pero no boludos, con la plata de ellos no hacen estas cosas” por eso no están juntando las firmas y les faltan 100 mil.

