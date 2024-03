Periodista venezolano: “El régimen de Maduro no puede ir a elecciones limpias contra las fuerzas democráticas porque perdería abusivamente”

Varios opositores venezolanos se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, según informó Infobae. De acuerdo a la información que trascendió, un alto cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina está atendiendo la situación.

Según el periodista venezolano Miguel Salazar, se trataría de Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Pedro Urruchurtu y Omar González, quienes tiene orden de captura por parte del régimen de Nicolás Maduro.

En paralelo, Maduro oficializó su candidatura a las elecciones presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral.

La candidata de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela, Corina Yoris, no pudo inscribirse porque el Consejo Nacional Electoral no la habilitó. Yoris es la persona que eligió la oposición para que sea candidata ante la inhabilitación que impide que María Corina Machado pueda competir en las elecciones.

Uruguay junto a otros seis países de América Latina condenaron el bloqueo del gobierno de Venezuela a la candidatura de Corina Yoris, la principal aspirante opositora. Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú señalaron que “esta situación, junto a otras inhabilitaciones, agrega cuestionamientos sobre la integridad y transparencia del proceso electoral en Venezuela.

La condena agrega que estas restricciones impiden el avance hacia unas elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en Venezuela.

El periodista y escritor Javier Conde, se refirió a esta situación en Informativo Carve del Mediodía y destacó que la “lucha” entre el oficialismo y la oposición continuará.

“El régimen de Nicolás Maduro no puede ir a unas elecciones medianamente limpias contra las fuerzas democráticas porque perdería abusivamente, porque el rechazo de la población venezolana, a 25 años de gobierno, es muy grande. El agua no llega, la luz no funciona, la inseguridad sigue siendo un problema, hay hambre, desnutrición, la pobreza ha crecido, los hospitales no funcionan, la educación se ha retrasado y las cárceles tiene casi 300 presos políticos”, resaltó.

También destacó que todo lo firmado en el Acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana para garantías las elecciones y los derechos políticos, no se está respetando.

“Todo lo que allí se firmó ha volado por los aires. Se firmó que iba a haber un ambiente de paz en campaña electoral, pero ha habido persecución y encierro. Se firmó que se iba a permitir la inscripción en el exterior, pero eso no está funcionando. Tampoco están funcionando los miles de puntos que prometieron en todo el país para los votantes”, agregó Conde.

