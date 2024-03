Lustemberg: “La pobreza en Uruguay la logramos estigmatizar”

La pediatra y diputada del Frente Amplio, Cristina Lustemberg, lidera desde 2018 el sector PAR (Participar, Articular, Redoblar), espacio que junto con la coalición El Abrazo conformó una alianza que apoya electoralmente la precandidatura de Yamandú Orsi.

Desde 2005 hasta 2011 fue referente del Área de Infancia y Adolescencia en ASSE. Entre 2012 y 2015 coordinó el programa Uruguay Crece Contigo en la órbita de Presidencia de la República y fue subsecretaria del Ministerio de Salud Pública en el período 2015-2017.

Actualmente integra la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la misma cámara, la Comisión Especial con Fines Legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia y en la Asamblea General es miembro de la Comisión Especial sobre el Derecho a la Alimentación y la Comisión Especial de Derechos Humanos y Peticiones.

Su área de trabajo son las políticas públicas con énfasis en temas sociales, dirigidos principalmente a primera infancia, infancia y adolescencia, temas de igualdad de género y Derechos Humanos, además de los asuntos relacionados con la salud pública.

En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, Lustemberg aseguró que la gestión que ha llevado adelante Orsi al frente de la Intendencia de Canelones durante dos períodos demuestra su capacidad para gobernar el país.

Para la diputada Orsi representa en su persona lo que es el país, lo que es el campo y la ciudad, debido a su capacidad de escuchar a la gente y de gobernar también con quien piensa diferente. “Estamos convencidas y convencidos de que es quien tiene la mejor capacidad para gobernar”, agregó.

Sobre la recta final de 2023, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre primeras infancias que hace énfasis en la pobreza infantil, impulsado por Lustemberg. La norma implica un ordenamiento del diseño de las políticas públicas para niños, niñas y adolescentes, y busca garantizar los derechos a las familias, ya que plantea una corresponsabilidad del Estado.

El acuerdo se logró luego de dos años de negociaciones que la propia Lustemberg llevó a adelante con todos los partidos con representación parlamentaria, y que incluyó una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, quien presentó su respaldo al proyecto.

“Uruguay tiene un debe muy importante con los niños, niñas y adolescentes. La pobreza en este país está concentrada en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, o mujeres a cargo de esos menores”, expresó la legisladora.

En paralelo, dijo que en los últimos años la pobreza infantil ha aumentado, y hoy son unos 157 mil niños y adolescentes que viven en hogares pobres. “La cuestión no es que aumentó un poquito más, el tema es que son miles de personas” que viven en esta situación, y por eso es fundamental abordarlo de una forma integral, destacó.

Para Lustemberg es necesario “cuidar” los menores que están hoy en el país, en vez de impulsar políticas pronatalistas, que “no han dado resultados en ningún lugar del mundo”. Por ello, plantea que mejorar la situación de la pobreza infantil “tiene que ir de la mano de políticas activas y de incorporar al mundo adulto donde viven esos niños”.

“La pobreza en este país la logramos estigmatizar. Las familias no viven de las transferencias monetarias. La economista Ana Balsa hace énfasis en que a través de las transferencias monetarias que llegan a hogares con niños, niñas y adolescentes no llegan a cubrir una cuarta parte de la canasta básica de alimentación y vestimenta que requiere un hogar con niños. ¿Es justo que los que tenemos plata y recursos económicos accedamos a servicios de calidad y que no sea el Estado el que garantice esos servicios básicos?”, cuestionó la diputada.

