Ripoll: “En mi visión política está el trabajar por Montevideo. No niego que en el futuro diga que me gustaría ser candidata por la intendenta”

Valeria Ripoll se define a sí misma como dirigente del Partido Nacional. Desde enero de este año integra el grupo del Partido Nacional “D Centro” que apoya la precandidatura de Álvaro Delgado para las presidenciales.

Posee un pase en comisión en el Parlamento, donde se desempeña como parte del equipo del diputado -y exministro de Desarrollo Social- Martín Lema.

Fue parte del Partido Comunista del Uruguay (Frente Amplio), lo cual marcó su primer experiencia política.

Durante varios años se desempeño como secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), ya que es empleada de la Intendencia de Montevideo, y también integró el secretariado ejecutivo de la central sindical PIT-CNT

En agosto de 2023 anunció su salida de la actividad gremial y su salto a la política partidaria, al incorporarse al Partido Nacional.

En Informativo Carve del Mediodía se refirió a su incursión en la política y a su conflictiva salida de la actividad gremial luego de que el Consejo Ejecutivo de Adeom suspendiera sus derechos de afiliación.

También habló sobre la campaña electoral, los precandidatos frenteamplistas y la gestión de la intendenta Carolina Cosse, entre otras cuestiones. A su vez, hizo foco a su militancia social, que, según dijo, es la principal razón por la que se acercó a la política.

Sobre su salida de Adeom aseguró que no fue una decisión difícil ya que le “apasiona” la actividad sindical, pero vio algunas reacciones que no le gustaron y que, en su opinión responden a que no milita para el Frente Amplio sino para el Partido Nacional.

A su vez, dijo que el gremio de empleados municipales no avanzó en “absolutamente nada” en el último tiempo, y tampoco concretó “ningún punto del convenio colectivo firmado. Sin embargo están enroscados en la discusión de si me suspendían los derechos y ver cómo me sacaban de la Federación Nacional de Municipales”.

“Es una persecución política. Pasé de ser la mejor en cuanto a que hablaban maravillas de mi por mi forma de conducir el sindicato, y hoy, esas mismas personas, plantean que soy la peor. El único cambio que tuve desde hace seis meses a esta parte es que resolví militar en el Partido Nacional”, indicó.

“Es muy complejo ser dirigente sindical y no ser frenteamplista, no te la hacen fácil”, resaltó Ripoll, quien agregó que el PIT-CNT “no puede ofenderse” cuando hay gente que dice que son parte del Frente Amplio ya que “tiene una resolución de congreso que dice estar en el mismo bloque social y político de los cambios” planteados por este partido.

Respecto a la coalición que gobierna actualmente, Ripoll la comparó con el Frente Amplio, asegurando que son muy similares, ya que en ambas hay diferencias muy notorias entre los sectores que los conforman y, sin embargo, conviven.

“Le doy una larga vida a la coalición, creo que llegó para quedarse. Va a mejorar su funcionamiento período tras período. Obviamente en este período que está terminando estaba en construcción, porque era muy reciente”, expresó la nacionalista.

Consultada respecto a si competirá por ser candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, sostuvo que no es el momento para hacerlo. Sin embargo, aseguró que está entre sus planes a futuro. “En mi visión de futuro está el trabajar por Montevideo. No niego que en el futuro diga que me gustaría ser candidata por intendenta”, manifestó.

En esta línea, entiende que Martín Lema es el mejor candidato para competir con el Frente Amplio por la Intendencia de Montevideo. “Es la persona más fuerte y que tiene mejor perfil para ser el candidato por el Partido Nacional. Tiene el conocimiento (necesario) por haber trabajado mucho en territorio y ver todo lo que está fallando” en la administración actual, expresó.

En paralelo, cuestionó la actuación de la intendenta Carolina Cosse por no renunciar a su cargo para dedicar a la campaña electoral. Alegó que la mismo utilizó la comuna, al igual que lo hizo Daniel Martínez, como “plataforma” para ser candidata a las presidenciales.

“La intendenta tiene una situación de medio Montevideo inundada y está haciendo campaña política en Salto, con una licencia. Me resulta muy poco serio y de muy poco compromiso con la gestión. Para Carolina Cosse la gestión de Montevideo es secundaria”, sentenció.

Además, cuestionó la forma en la que Cosse ha gobernado durante este período, alegando que no hizo “ni siquiera grandes cambios en infraestructura”. “La gran obra que dejó fue la ciclovía por 18 de Julio. Seguimos teniendo una movilidad muy mala, la limpieza no funciona, se comprometió a hacer una gran reestructura que no funcionó y hasta utilizó la fecha que más le convenía dentro de un proceso de fundación de Montevideo para hacer la actividad que hizo, que fue un autobombo”, añadió.

Particularmente sobre su camino político, dijo que en las próximas elecciones integrará la Lista 5, con ambición de lograr un cargo en la Cámara de Diputados.

También se refirió a la denuncia que recibió Yamandú Orsi por parte de una trabajadora sexual trans que relató ante la Policía que en 2014 fue agredida por el exintendente de Canelones en las inmediaciones del Parque Roosevelt luego de que el exintendente de Canelones se negara a pagarle por sexo oral.

Al respecto, señaló que el Frente Amplio tiene un “doble discurso”. “Cuando la misma Romina Celeste hace la denuncia sobre Penadés, era algo más que una heroína, que había que creerle porque había tenido la valentía de sacar todas esas situaciones para afuera. Ahora no es creíble y lo hace porque es una militante política paga”, opinó.

“¿A esta víctima que hoy denuncia a Yamandú Orsi no hay que creerle? ¿Por qué? ¿Por que denuncia a Orsi y no a un dirigente del Partido Nacional? Creo que si Orsi aspira a ser presidente de la República no debería tener representantes que hablen por él”, cuestionó Ripoll.

